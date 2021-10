Andy Murray no planea jugar la Copa Davis

Londres, 13 oct (EFE).- Andy Murray, que este miércoles fue eliminado de Indian Wells, aseguró que no está entre sus planes disputar las Finales de Copa Davis en Madrid porque no merece estar en el equipo.

El británico, que ha completado una buena semana en el desierto de Coachella, cayó a manos de Alexander Zverev en dos disputados sets, tras lo que dejó en el aire su participación en la próxima Copa Davis de Madrid en noviembre.

'He dado mucho por la Copa Davis y a veces me ha perjudicado físicamente. Ya me pasó la última vez en 2019', dijo Murray.

El que fuera número uno del mundo se lesionó en la cadera en el torneo de 2019, en la eliminatoria contra los Países Bajos, y no pudo volver a competir hasta septiembre de 2020, con la pandemia de por medio.

'Ahora mismo no tiene pinta de que juegue. Obviamente la decisión será de Leon (Smith, capitán británico), pero no creo que merezca estar en el equipo. Norrie y Evans están teniendo un gran año, Liam Broady está cerca del top 100 y tenemos un gran equipo de dobles (Salisbury y Jamie Murray)'.

'No planeo jugar el torneo, además acaba muy tarde y luego hay que estar pronto en Australia. Voy a descansar y a dejar que mi cuerpo respire', afirmó Murray. EFE

