Angel Gomes, la perla que se le escapa al Manchester United

Londres, 30 jun (EFE).- El Manchester United está a punto de perder a una de las joyas de su cantera, el mediapunta Angel Gomes.

El joven futbolista de 19 años termina contrato con los 'Diablos Rojos' estos días y, según confirmó el entrenador del equipo, Ole Gunnar Solskjaer, no va a renovar.

'No he oído nada sobre él la pasada noche ni esta mañana, así que parece que no han llegado a un acuerdo', dijo el técnico noruego.

Gomes debutó con el United en mayo de 2017, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo desde el legendario Duncan Edwards, uno de los fallecidos en la tragedia de Múnich.

Esta temporada, Gomes ha sido titular en tres encuentros de la Liga Europa y salió dos veces desde el banquillo en la Premier League.

Ante la falta de minutos y la llegada de Bruno Fernandes, que juega en su posición, el joven talento parece decidido a cambiar de aires.

Uno de los clubes que ha coqueteado con su fichaje ha sido el Chelsea, pero su técnico, Frank Lampard, ha negado cualquier oferta por el jugador londinense.

'Nunca ha sido mencionado. Eso es todo. Seguiré diciéndolo sobre cada jugador por el que me preguntéis hasta que la temporada se acabe', añadió el entrenador del Chelsea. EFE