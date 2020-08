Ángel Torres: 'Bordalás tiene contrato, no me ha dicho nada de irse'

Madrid, 5 ago (EFE).- Ángel Torres, presidente del Getafe, afirmó este jueves, tras la derrota de su equipo frente al Inter (2-0), que su entrenador, José Bordalás, no le ha dicho que quiera abandonar el club la próxima temporada.

'La próxima temporada haremos cuatro fichajes. Bordalás tiene contrato, él no me ha dicho nada de irse. Va a ser un año complicado para el fútbol español, no creo que haya público la próxima temporada en LaLiga', dijo en declaraciones a la Cadena Cope.

Además, aseguró que no está 'decepcionado' por haber perdido frente al Inter y dijo que el autor del primer gol del conjunto italiano, Romelu Lukaku, 'es un jugador que vale más que el presupuesto del Getafe'.

También habló sobre un posible refuerzo, el jugador Brahim Díaz: 'El Real Madrid sabe que estamos interesados en él. Si ellos nos lo dejan y quiere venir, le haremos un hueco en el Getafe', finalizó. EFE