Animal Collective publicará el disco 'Time Skiffs' el 4 de febrero

Redacción Cultura, 20 oct (EFE).- Animal Collective publicará el próximo 4 de febrero su disco 'Time Skiffs', el primero en seis años desde el lanzamiento de 'Painting With' (2016), según ha anunciado este miércoles la propia banda estadounidense.

Serán en total nueve canciones nuevas, grabadas a lo largo de 2020 por David Portner (más conocido como Avey Tare), Noah Lennox (que ha obtenido grandes críticas por sus álbumes como Panda Bear), Brian Weitz (alias Geologist) y Josh Dibb (Deakin), que vuelve así al seno de la banda. Las mezclas han corrido a cargo de Marta Salogni.

'Es como escuchar una conversación entre cuatro viejos amigos, tal como pasaba durante sus inicios o su apogeo en 'Strawberry Jam'. Estas nueve canciones son cartas de amor, señales de angustia, observaciones al aire libre e himnos de relajación', afirma la nota de prensa.

Conocidos por su afán de experimentación y sus armonías vocales, el disco estará disponible en formato de CD, doble LP y digital, aunque desde hoy es posible disfrutar ya en plataformas de 'streaming' del primer tema, 'Prester John', que es fruto de cruzar dos composiciones, una de Avey Tare y otra de Panda Bear.

El sello Domino ha desvelado asimismo el listado y orden completo de canciones: 1) 'Dragon Slayer', 2) 'Car Keys', 3) 'Prester John', 4) 'Strung with Everything', 5) 'Walker', 6) 'Cherokee', 7) 'Passer-by', 8) 'We Go Back' y 'Royal and Desire'.

El primer disco de Animal Collective fue 'Spirit They're Gone, Spirit They've Vanished' (2000), aunque quizás sea 'Merriweather Post Pavilion' (2009) su trabajo más recordado y admirado, al que seguirían 'Centipede Hz' (2012') y el citado 'Painting with'. EFE

