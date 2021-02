Anitta celebra virtualmente el Carnaval: 'Es el mejor momento para Brasil'

Alex Segura Lozano

Los Ángeles (EE.UU.), 16 feb (EFE).- Anitta, la reina brasileña del pop, celebrará este martes su particular Carnaval a través de un concierto virtual en las redes sociales en un año en el que Brasil se ha quedado sin el tradicional festejo en las calles por el impacto del coronavirus.

'Carnaval es el mayor y mejor momento para nuestro país: toda la gente está en la calle, disfrutando, de fiesta. (...) Este año no puede ser y nosotros queremos ayudar a celebrar', dijo Anitta en una entrevista con Efe.

La cantante brasileña retransmitirá en directo esta noche a las 18:00 hora de Los Ángeles (02:00 del miércoles hora GMT) su concierto a través de sus canales de Youtube, Facebook y Twitter.

La artista explicó que este concierto, organizado por la marca de champán Korbel, tiene el objetivo de explicar al mundo que existen otros tipos de carnavales en Brasil, 'lejos de los famosos de Río de Janeiro y São Paulo, y de la samba y las plumas'.

'Carnaval es en Brasil como si fuera un gran Halloween en EE.UU., lleno de fantasía y dura diez días. Es algo mágico', insistió.

'EXTRAÑO MUCHÍSIMO LOS CONCIERTOS EN PERSONA'

Para Anitta, la idea de transportar su música a los hogares de miles de personas a través del concierto virtual 'es una buena oportunidad de conectar con la gente y sentir que siguen acompañando tu trabajo'.

'Pero la energía de estar en persona, viendo a la gente feliz y disfrutando es completamente diferente. Extraño muchísimo los conciertos en persona', lamentó la artista.

Sin embargo, dijo estar 'emocionada' por cantar su última canción 'Loco' por primera vez en directo en este concierto, aunque sea de manera virtual.

El videoclip de la canción fue publicado el pasado 29 de enero en Youtube y cuenta ya con más de diez millones de reproducciones.

SU NUEVO ÁLBUM, A PUNTO

Los fans ya esperan ansiosos ‘Girl From Rio’, quinto disco de estudio de Anitta que verá la luz en 2021 y del que la artista tiene 'muchas expectativas' por ser una propuesta 'arriesgada'.

'Está listo desde hace tiempo, pero estuvimos esperando a ver cómo la pandemia iba a desarrollarse. Tengo expectativas muy grandes porque estoy mezclando muchos ritmos brasileños, sonidos que la gente no conoce', apuntó Anitta, que dijo que existen sonidos como la bossa nova, el reguetón y el funk, entre otros.

'Es un arriesgado porque no seguimos una fórmula que ya funciona', agregó.

El nuevo álbum llegará de la mano de Warner Records, compañía con la que la artista firmó contrato el año pasado y con la que busca proyectarse aún más internacionalmente.

Sobre su proyección internacional, Anitta argumentó que no es algo que ella necesite, sino que lo hace para dar a conocer todavía más la cultura brasileña.

'He estado 10 años de mi vida sin mánager, ahora que he traído a Brandon -Silverstein- a mi vida como mánager, lo dejo con la estrategia y los planes. Yo me siento muy realizada profesionalmente en mi vida: ya logré todo lo que soñaba, no me falta nada, y estoy dejando que las cosas pasen naturalmente', puntualizó. EFE