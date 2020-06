Ankara califica de 'delirio' el libro de John Bolton sobre la Casa Blanca

Estambul, 25 jun (EFE).- El portavoz de la Presidencia turca, Ibrahim Kalin, ha criticado este jueves duramente el nuevo libro de John Bolton sobre su tiempo en la Casa Blanca, calificando de 'delirios' las afirmaciones del exasesor de seguridad nacional.

En una entrevista con la cadena turca CNNTürk, Kalin criticó que Bolton revelara en el libro, titulado 'The Room Where It Happened: A White House Memoir' (La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca), numerosos detalles que, a su juicio 'eran información clasificada y deberían quedar secretos'.

'Pero eso a nosotros no nos preocupa en absoluto, porque nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan) siempre dice lo mismo dentro (de la sala de reuniones) que fuera, es un líder transparente', agregó el portavoz.

'LENGUAJE DENIGRANTE'

No obstante, subrayó que la parte del libro en la que Bolton habla de Erdogan 'está lleno de delirios infames, que reflejan las fantasías personales de Bolton, y tal vez sus objetivos políticos'.

Citó a modo de ejemplo la consideración de Erdogan como 'islamista radical' que financiaría a grupos armados como Hamas o Hezbolá y 'al que no le gustan los kurdos, ni le gusta Israel', algo que Kalin consideró 'un lenguaje denigrante'.

El alto cargo recordó que se había entrevistado numerosas veces con Bolton y lo consideraba 'un interlocutor profesional', pero acotó: 'Podemos tener diferentes puntos de vista, sin embargo en el libro no hay análisis objetivos, sino obsesiones ideológicas'.

VOLUNTAD BÉLICA

Bolton tenía 'una evidente voluntad de incitar a la guerra en Siria, Irán o Venezuela', algo que sería el motivo por el que lo acabó destituyendo el presidente estadounidense, Donald Trump, agregó Kalin.

Criticó especialmente el que Bolton defendiera trabajar con la milicia kurdosiria Unidades de Protección del Pueblo (YPG) en Siria, pese a sus vínculos con el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda activa en Turquía.

'Al igual que el Ku Klux Klan no representa a los estadounidenses blancos, y Al Qaeda no representa a los musulmanes, el PKK no representa a los kurdos', dijo Kalin.

'Es un libro lleno de delirios. Los análisis sobre Siria, Irak, la retirada de Siria y las relaciones del PKK y las YPG muestran que son todo delirios, un ajuste de cuenta personal', resumió el portavoz.

Por otra parte, el Ministerio de Exteriores emitió hoy un comunicado en el que critica el informe anual sobre terrorismo, emitido ayer por el Gobierno estadounidense, por evitar describir a las YPG como grupo terrorista idéntico con el PKK. EFE