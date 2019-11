Ankara defiende en Berlín su intervención en el norte de Siria

Berlín, 26 nov (EFE).- El portavoz del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, defendió este martes en Berlín la intervención militar de su país en el norte de Siria y culpó a la Unión Europea de emplear un doble rasero en el proceso de adhesión de Turquía al bloque.

'No se ha hecho realidad nada de lo que habían advertido: no ha habido crisis humanitaria, la gente ha vuelto a sus casas, los kurdos no han sido atacados -sólo el PYD-, no se ha atacado a los cristianos,' aseguró el portavoz, Ibrahim Kalin, en un debate celebrado en Berlín.

El Partido de la Unión Democrática (PYD) es un partido kurdo en Siria relacionado con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía.

Turquía está en contra de una autonomía kurda en Siria, que busca el PYD, por temor a que eso sirva para fortalecer al PKK.

El PKK esta considerado en Turquía, en la UE y en EEUU como organización terrorista.

Kalin negó que la operación bautizada como 'Manantial de paz' hubiese facilitado la huida de miembros del grupo terrorista Estado Islámico (EI), un suceso del que culpó a las milicias kurdas, y cifró en 1.200 la cantidad de prisioneros del EI detenidos actualmente en Turquía.

Ante las acusaciones de crímenes de guerra y limpieza étnica, que citó el entrevistador en el debate, por parte de la cadena pública alemana Deutsche Welle, Kalin afirmó que varias investigaciones 'internas' están en curso, aunque no fue capaz de proporcionar más detalles.

LA 'FATIGA' DE LA UE, RAZÓN DEL ESTANCAMIENTO DE NEGOCIACIONES DE ADHESIÓN

Por otro lado, Kalin atribuyó el estancamiento de las negociaciones para la adhesión de Turquía a la UE a la 'fatiga' de Europa y al auge de los discursos de ultraderecha; por el contrario, señaló, Turquía sigue 'comprometida', aunque no aceptaría nada menos que convertirse en un miembro 'de pleno derecho'.

El portavoz y asesor de Erdogan también se defendió de las acusaciones de que su Gobierno coarta la libertad de prensa.

'Hay periodistas que difunden propaganda y tienen carnets de prensa, pero son en realidad operativos del PKK,' afirmó.

Kalin también justificó las 'purgas' en la administración pública tras el fallido golpe de Estado de 2016, trazando una comparativa con la unificación alemana.

'500.000 personas, obreros, periodistas, diplomáticos fueron despedidos porque se sospechaba que trabajaban para la Stasi, los servicios secretos de Alemania oriental,' arguyó, apuntando a que los investigados que fuesen hallados inocentes podrían solicitar ser reinstaurados en sus puestos.

El portavoz también se refirió a la polémica compra de los sistemas de misiles antiaéreos S-400 a Rusia.

LOS MISILES RUSOS SE COMPRARON TRAS FRACASO DE ADQUISICIÓN DE LOS PATRIOT

'La decisión no se tomó en una noche,' afirmó, apuntando al fracaso de las negociaciones con Estados Unidos para la compra de misiles Patriot.

'Nuestro presidente avisó de que íbamos a buscar alternativas, pero no nos tomaron en serio,' explicó Kalin, señalando sin embargo que los S-400 no serían integrados en los sistemas de defensa de la OTAN y por tanto no constituirían una amenaza para la Alianza.

El tono del debate, grabado hoy en un foro sobre política exterior y que será difundido este miércoles, se volvió más caldeado hacia el final, cuando Kalin se quedó sin palabras ante la afirmación del entrevistador de que los alcaldes kurdos destituidos en el sur del Turquía no habían sido condenados por ningún tribunal.

'Quizá usted sea procesado también algún día, cuando cambie el Gobierno,' atacó el periodista.

'Y quizá dentro de unos años los nazis lleguen al poder en Alemania y sea procesado usted también,' rebatió un Kalin visiblemente enfadado. EFE