Año en blanco de la cinematografía española en el 74 Festival de Cannes

París, 3 jun (EFE).- El Festival de Cannes, que celebrará su 74 edición entre los próximos 6 y 17 de julio, tiene en su selección una discreta presencia latinoamericana y ningún nombre español entre los elegidos.

El motivo, según explicó este jueves a EFE el delegado general del certamen, Thierry Frémaux, recae en los propios productores.

'Vimos dos películas que me gustaron mucho durante la selección. Los productores eligieron dejarlas para finales de año porque no tenían confianza en Cannes. Es una lástima, pero tenemos otras lindas películas', señaló en español, sin entrar en detalles, al margen de la presentación del grueso de la próxima edición.

El toque latino en la competición oficial lo pondrá 'Memoria', filme estadounidense-colombiano rodado en inglés, dirigido por el tailandés Apichatpong Weerasethakul, y con Tilda Swinton, el colombiano Juan Pablo Urrego y el hispano-mexicano Daniel Giménez Cacho entre sus protagonistas.

En la sección Una Cierta Mirada, la mexicana-salvadoreña Tatiana Huezo estrenará su primera cinta de ficción, 'Noche de Fuego', mientras que en las Sesiones Especiales el brasileño Karim Aïnouz, ganador en 2019 de Una Cierta Mirada con 'A vida invisível de Eurídice Gusmão', proyectará 'O marinheriro das montagnas'.

En esas mismas Sesiones Especiales estará también la chilena Dominga Sotomayor, una de las seis codirectoras de 'The years of the everlasting storm', en la que han participado igualmente el iraní Jafar Panahi o de nuevo Weerasethakul.

Cannes no se celebró el año pasado debido a la pandemia, pero la selección a la que otorgó su sello para ayudar a los filmes en su recorrido internacional incluyó al español Fernando Trueba con 'El olvido que seremos', producción colombiana protagonizada por Javier Cámara.

El año anterior, 2019, fue 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar la única representante española, y su protagonista, Antonio Banderas, recibió el premio de Interpretación Masculina. Con 'Volver' se llevó en 2006 el galardón al mejor guión y el de interpretación femenina para todas sus actrices -Penélope Cruz y Carmen Maura, entre otras-. Y con 'Todo sobre mi madre' (1999) fue premiado como mejor director.

El cineasta español fue además en 2017 el presidente de un jurado que otorgó la Palma de Oro a la sueca 'The Square', de Ruben Östlund, y en 2010 Javier Bardem ganó el premio al mejor actor por 'Biutiful', del mexicano Alejandro González Iñárritu. Un galardón que recibieron también Paco Rabal y Alfredo Landa, en 1984, por 'Los santos inocentes'.

En estos 74 años de historia destacan entre otras 'Cría Cuervos', con la que Carlos Saura obtuvo en 1976 el Gran Premio especial del Jurado dos años después de lograr el Premio del Jurado con 'La prima Angélica'.

Y 'Viridiana', de Luis Buñuel, se hizo con la Palma de Oro en 1961, la única conseguida hasta ahora por un español. EFE