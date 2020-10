Ansu, a escena

Madrid, 9 oct (EFE).- Las grandes sensaciones que dejó Ansu Fati en su estreno con 17 años en la selección española absoluta, con descaro ante Alemania y el gol de récord a Ucrania, tendrán continuidad en la tercera jornada de la Liga de Naciones en la que Luis Enrique Martínez le da paso como referente de una nueva hornada y abanderado de la revolución.

Disfruta la selección española del salto natural de una generación que conquistó títulos en las categorías inferiores con los Thiago, Dani Ceballos, Fabián Ruiz; y de una, inesperada, que se ha saltado de golpe escalones en su crecimiento. Ansu Fati, Eric García o Ferrán Martínez deberían integrar la base pero ya se han convertido en habituales de la absoluta dirigida por Luis Enrique que potencia su crecimiento.

Alejó a Ansu Fati del foco en el amistoso ante la vigente campeona de Europa en Portugal, cuando Adama Traoré firmó su esperado debut y se llevó el protagonismo por sus cualidades, pero ante Suiza regresa el momento de la joven perla de 17 años que asombra al mundo del fútbol. Defiende el seleccionador que ambos amigos son compatibles pero no parece que vaya a ser de inicio.

Mantiene su racha sin perder la España de Luis Enrique que mostrará una nueva cara tras el empate sin goles de Lisboa. Revolucionará el equipo titular, en el que apenas se mantendrán dos o tres jugadores tras el buen nivel mostrado por Ceballos al mando del juego, Sergio Canales en su regreso a la selección o Rodrigo Moreno en punta de ataque.

Tras el empate firmado en Alemania (1-1) y la goleada a Ucrania (4-0), España lidera su grupo y pretende mantener firmeza en el estadio Alfredo di Stéfano ante una Suiza de la que no se fía. Buscará recuperar el gol después de romper en el amistoso ante Portugal una racha de 41 partidos sin marcar y todo apunta a que lo hará sin un 9 de referencia como Gerard Moreno. El regreso de la figura de falso nueve con la movilidad de Rodrigo Moreno gana enteros. Referente del equipo es el capitán Sergio Ramos que disputará su partido 174 con la selección para quedarse a solo dos del récord europeo de internacionalidades de Buffon.

En la selección suiza, el ambiente previo al partido con España se ha enrarecido por el coronavirus, después de que dos de sus principales jugadores, el central Manuel Akanji y el centrocampista Xherdan Shaqiri, dieran positivo por Covid-19 a principios de semana.

Akanji se cayó a última hora del once inicial en el amistoso que Suiza disputó el miércoles ante Croacia, donde los centroeuropeos perdieron en casa por 1-2, y sigue aislado pese a no presentar síntomas, por lo que el seleccionador Vladimir Petkovic no podrá contar con el defensa del Borussia Dortmund.

En cuanto a Shaqiri, finalmente se determinó que había dado un falso positivo y su federación lo considera alineable ante España, pendiente de confirmación por parte del Comité de Salud de la UEFA. El que fuera gran referente de su selección lleva más de un año sin competir con Suiza por las lesiones y la falta de continuidad en el Liverpool.

Los suizos, con una plantilla en renovación de cara a la Eurocopa pospuesta a 2021, no están ofreciendo su mejor fútbol en las últimas semanas, y en la Liga de Naciones ocupan el último lugar del grupo tras perder ante Ucrania (2-1) y empatar en casa frente a Alemania (1-1). La historia juega en su contra, ya que de los 20 partidos que han disputado contra España ha perdido 15 y sólo vencieron en una ocasión, aún reciente en la memoria en el mal debut de la Roja en el Mundial 2010 en el que coronarían campeones.

. Alineaciones probables:

España: De Gea; Jesús Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Gayá; Rodri, Ceballos, Canales o Merino; Ferrán Torres, Ansu Fati y Rodrigo.

Suiza: Sommer; Widmer, Elvedi, Schär, Rodríguez, Benito; Embolo, Sow, Xhaka, Steffen; y Seferovic.

Árbitro: Ali Palabiyik (TUR)

Estadio: Alfredo di Stéfano.

Hora: 20.45. EFE