Antauro Humala recuerda mediante emisarios el indulto prometido por Castillo

Lima, 5 ago (EFE).- La abogada y el hijastro de Antauro Humala, hermano del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) que cumple una condena de 19 años de cárcel por una asonada militar, esperan que el actual presidente, Pedro Castillo, cumpla su promesa de indultarlo si fracasan los recursos para que salga en libertad.

'Esperemos que se dé pronto', aseguró en declaraciones al Canal N Ricardo Repetto, hijo de la esposa de Antauro Humala, tras dejar en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros una carta del militar encarcelado con saludos para el primer ministro, Guido Bellido.

Repetto negó que en la misiva escrita por Humala desde la prisión se solicitara el indulto, aunque reconoció que 'no han caído bien' las recientes declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, que lo calificó de 'imposible'.

'¿Qué está pasando con este ministro? Que se acuerde el ministro que está sentado ahí gracias al presidente', advirtió Repetto, quien recordó que el indulto fue prometido por Castillo durante la campaña electoral sin que la militancia de Antauro Humala se lo demandara para darle su apoyo.

'No sería muy bueno para el Gobierno pelearse con sus aliados, y menos con sus aliados de las provincias. Yo creo que el pueblo profundo del sur andino no va a estar de acuerdo con que traicionen y mientan una vez más al mayor Antauro. La militancia no lo va a permitir', añadió.

Antauro Humala es el líder del etnocacerismo, un movimiento ultranacionalista, indigenista y populista integrado principalmente por reservistas de las Fuerzas Armadas, cuyos miembros participaron activamente en la campaña electoral de Castillo como voluntarios de seguridad en los actos públicos.

Desde 2005 cumple una condena de 19 años de prisión por el 'Andahuaylazo', un levantamiento militar contra el Gobierno que encabezó en la ciudad de Andahuaylas, de la sureña región andina de Apurímac, contra el Gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006) donde murieron cuatro policías.

Este martes, la Corte Superior de Justicia de Lima rechazó otorgarle la libertad condicional por no haber pagado todavía la indemnización contemplada en la sentencia en favor del Estado y de los familiares de las víctimas.

'Creo que todo Gobierno y el pueblo peruano le debe a Antauro su libertad', afirmó la abogada del encarcelado militar, Carmen Huidobro, quien evitó dar detalles sobre el propósito de su visita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La letrada aseguró que están evaluando presentar formalmente una solicitud de indulto para Antauro Humala ante el Ministerio de Justicia.

Sobre las palabras de la vicepresidenta Dina Boluarte, que semanas atrás dijo que el eventual indulto es un 'tema zanjado', Huidobro insistió en que fue una promesa de campaña de Castillo y que este es ahora el presidente.

Humala acabaría de cumplir su pena en 2024, aunque su abogada considera que ya ha sido purgada al señalar que deberían conmutarle tres años por trabajos y estudios realizados dentro de prisión. EFE

