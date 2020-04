Antetokounmpo no ha podido jugar baloncesto desde que se suspendió temporada

Milwaukee (Wisconsin, EE.UU.), 3 abr (EFE).- El ala-pívot griego de los Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, no ha podido jugar al baloncesto desde que las actividades de la NBA quedaron suspendidas debido a la pandemia de coronavirus.

El reinante ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP), desde el pasado 11 de marzo, cuando se suspendió la competición regular en la NBA, se ha dedicado a otras actividades propias de un hogar, porque 'no puedo entrenar, ya que no tengo acceso a un aro', dijo este viernes Antetokounmpo durante una conferencia telefónica.

Antetokounmpo, que se encuentra en su casa, localizada en las afueras de Milwaukee, señaló que 'muchos jugadores de la NBA tienen un campo de juego en su casa, pero yo no, sólo hago ejercicio, como montar la bicicleta, en la cinta de correr, levanto pesas y me mantengo listo de esa manera, pero no juego baloncesto'.

Los Bucks, que poseen el mejor récord de la liga con marca de 53-12, continúan operando como si la temporada se fuera a reanudar.

Los jugadores se comunican a través de un chat grupal y el entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer, es el que se encarga de coordinar los trabajos.

Antetokounmpo también confirmó que el equipo les proporcionó bandas para correr y una bicicleta estática.

Además 'nos proporcionan entrenamientos que podemos hacer en casa y también nos dan alimentos. Tienen una empresa de entrega que nos trae alimentos para nosotros y nuestras familias en la casa'.

Agregó que 'se supone que debemos quedarnos en casa, hacer nuestros entrenamientos, cuidar nuestros cuerpos en casa, y eso es todo'.

Respecto del regreso a la actividad, el jugador griego indicó que confía en que la liga tomará la mejor decisión para elaborar un plan, mientras que él se mantiene en buena condición física.

Indicó que 'pasar tiempo con su familia es genial. No podemos hacer esto durante la temporada, pero al final del día, sé que todos en este grupo nos estamos perdiendo del baloncesto. Todos en el equipo extrañan jugar baloncesto'.EFE