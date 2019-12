Antigua Barbuda y San Vicente y las Grandinas apuestan por Espinosa para OEA

San Juan, 14 dic (EFE).- Antigua y Barbuda, así como San Vicente y las Granadinas comunicaron formalmente que su candidata para dirigir la Organización de Estados Americanos (OEA) es la diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa.

Las elecciones para la secretaría general de la OEA se llevarán a cabo en marzo de 2020.

Actualmente el puesto es ostentado por Luis Almagro.

El embajador de Antigua y Barbuda ante la OEA, Sir Ronald Sanders, anunció este sábado que ha entregado la nominación y que lo hizo en nombre de los primeros ministros de Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas, Gaston Browne y Ralph Gonsalves, respectivamente.

En un comunicado, informó que en la citada misiva, los dos mandatarios consideran a Espinosa, una ciudadana distinguida de las Américas, recuerdan que ha trabajado en y con diversos altos cargos, además de mostrarse seguros de que ella sabrá por donde debe ir la OEA para ayudar a sus miembros.

'Es una candidata formidable. Puede llevar a la OEA por un nuevo camino', dijo Sanders, quien aseguró que Espinosa cuenta con el apoyo de países del centro y sur de América, así como del Caribe.

Este jueves, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, ya había anunciado que liderará una campaña para asegurarse de que el actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no sea reelegido para el cargo.

'Hay una elección para un nuevo secretario general en marzo y exhorto a todos los líderes caribeños a que no voten por Almagro. Les voy a estar sugiriendo un candidato', dijo Gonsalves en una conferencia de prensa en la que no precisó cuál era.

'Ya he escrito a los líderes de Caricom (Comunidad del Caribe). Les escribí y si tengo que tomar la iniciativa, tomaré la iniciativa y, como saben, cuando tomo la iniciativa en algo, la tomo. No sé si voy a tener éxito, pero no puedo quedarme sentado', agregó esta semana.

El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, criticó recientemente la decisión del secretario del organismo interamericano de enviar una misión electoral a la nación caribeña y lo invitó a denunciar las protestas preelectorales.

La OEA estuvo entre los observadores regionales e internacionales presentes en las recientes elecciones generales.

A principios de este año, Caricom reprendió a Almagro por su postura 'unilateral' al aceptar al jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.

El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, también ha culpado en el pasado a Almagro de 'asumir personalmente la presidencia de Venezuela' y de estar 'abogando prácticamente por un derrocamiento del Gobierno venezolano'.

Junto a Espinosa, entran en la contienda por el liderazgo de la Organización de Estados Americanos, el actual secretario, Luis Almagro, y el diplomático peruano Hugo de Zela. EFE