Antón y Fiz piensan que Kipchoge ha 'quemado una bala' para los Juegos

Madrid, 18 abr (EFE).- Abel Antón y Martín Fiz, excampeones mundiales de maratón, consideran que el keniano Eliud Kipchoge, ganador este domingo en el NN Mission Marathon con un tiempo de 2h04:30, 'ha quemado una bala' para los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que los jóvenes podrían jugarle 'una mala pasada'.

'Cuando bajó de las dos horas nos quedamos todos sorprendidos. Ahora, hacer 2h04 es una gran marca, pero no la que todos esperábamos de Kipchoge. Sin duda es uno de los favoritos para los Juegos, pero sus rivales le pueden jugar allí una mala pasada, con más humedad y más calor', declaró Antón tras participar, junto a Fiz, en el Santander Desafío Solidario Duatlón de Madrid.

Antón fue campeón del mundo de maratón en Atenas,97, batiendo en el último kilómetro a Fiz (segundo) después de haber seguido su estela, y revalidó su título dos años después en Sevilla.

Fiz también considera que el tiempo acreditado este domingo por Kipchoge en el aeropuerto de Twente (Países Bajos) 'es una gran marca', pero advirtió que 'el año pasado en Londres ya no pudo ganar, y ahora ha hecho 2h04 en una carrera a su medida'.

'Kipchoge ha quemado hoy una bala de cara a los Juegos. Todos cumplimos años y los jóvenes vienen pisando fuerte', subrayó el alavés, que fue campeón del mundo de maratón en Gotemburgo'95.

Con respecto al duatlón celebrado en la Casa de Campo madrileña, en el que Fiz le batió en los últimos metros del ciclismo, el soriano comentó: 'Es una experiencia nueva, no estamos acostumbrados a este tipo de competiciones pero nos hemos encontrado bien. Hemos donado más de 5.000 euros a la Fundación Aladino, que era lo importante en este reto solidario'.

'Martín ha estado delante de mí en la carrera pero en la bici he podido compensar. Sin embargo, se ha pegado a mí y al final me ha ganado, me ha hecho el Abel Antón de Atenas', comentó.

Fiz también resaltó el lado solidario del reto: 'Es la primera vez que nos enfrentamos en un duatlón, pero lo importante es que era un acto solidario. Sí, me hubiera gustado ganar yo el Mundial de Atenas y que Abel hubiera ganado este duatlón', bromeó.

'Lo importante es que a nuestra edad seguimos siendo competitivos. La próxima vez el reto Santander tiene que ser a tres, con nosotros dos y Miguel Induráin', apuntó Fiz. EFE