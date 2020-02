Antonio Banderas en los Óscar: 'Esta noche todo es gloria, pase lo que pase'

Los Ángeles (EE.UU.), 9 feb (EFE).- Antonio Banderas es candidato esta noche al Óscar a mejor actor y, aunque tanto 'Dolor y gloria' como él mismo tienen muy difícil llevarse la estatuilla, la estrella española subrayó a Efe que hoy será para ellos una gran velada 'pase lo que pase'.

'Sin dolor no hay gloria y sin gloria no hay dolor. Pero todo lo que tenemos esta noche suena más a gloria, pase lo que pase', afirmó sobre la alfombra roja.

'Dolor y gloria' se las verá con el fenómeno surcoreano 'Parasite' por el Óscar a mejor película internacional, y Banderas tendrá enfrente a un titán como Joaquin Phoenix ('Joker') por la estatuilla a mejor actor.

'Todo el mundo sabe quién va a ganar en las dos categorías en las que estamos nominados', concedió Banderas.

'Así que venimos encantados de cerrar un año maravilloso (...), encantados de la vida, no podía ser mejor', afirmó.

Banderas también subrayó su enorme alegría por su primera nominación en los Óscar, por haberla hecho con un papel en español y por llegar a la gran gala del cine de la mano de su gran 'amigo' Pedro Almodóvar.

Además de Banderas y Phoenix, también están nominados al Óscar a mejor actor Adam Driver ('Marriage Story'), Jonathan Pryce ('The Two Popes') y Leonardo DiCaprio ('Once Upon a Time... in Hollywood').

Aunque hoy sea muy difícil su victoria en los Óscar, el maravilloso trabajo de Banderas ha recibido aplausos unánimes en todas las latitudes.

El español se ha hinchado a triunfos gracias a este papel: Palma de Oro al mejor actor en Cannes; y mejor actor de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFCA), del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York (NYFCC) y de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de EE.UU. (NSFC). EFE

