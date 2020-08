Antonio Mirante, portero del Roma, positivo por coronavirus

Roma, 19 ago (EFE).- Antonio Mirante, portero del Roma, informó este miércoles en su cuenta de Instagram de que ha dado positivo por coronavirus, se encuentra aislado y en este momento sin síntomas.

'He dado positivo en el test por la covid-19. No tengo ningún síntoma, me siento bien y estoy aislado. Espero recuperarme pronto para regresar lo antes posible a entrenar con mis compañeros. Gracias por todos los mensajes de apoyo', afirmó Mirante en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Mirante, de 37 años, confirmó su positivo después de que este martes el Roma anunciara que también dos jugadores de su equipo juvenil están contagiados.

El club está actuando con las medidas necesarias para limpiar las instalaciones del centro deportivo y realizará controles a las personas que hayan estado en contacto con los jugadores contagiados. EFE