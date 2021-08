Aparecen en el este de Inglaterra varias obras supuestamente de Banksy

Londres, 9 ago (EFE).- Varios pueblos costeros del este de Inglaterra siguen esperando un guiño de Banksy para confirmar la autenticidad de varias muestras de arte callejero aparecidas durante el pasado fin de semana y que tienen el inconfundible estilo del misterioso artista británico.

La última pieza apareció este domingo en Great Yarmouth (condado de Norfolk), después de las reportadas el viernes en esta misma localidad y en las de Lowestoft (Suffolk) y Gorleston (Norfolk).

En declaraciones a la cadena BBC, el académico Paul Gough, experto en el arte de Banksy, aseguró hoy que está 'bastante seguro' de que las muestras son auténticas o, de lo contrario, son 'copias muy buenas'.

Normalmente, Banksy confirma su autoría a través de sus redes sociales, en su cuenta de Instagram o en su página web.

La última muestra apareció este domingo en un parque de pueblos de miniaturas de Great Yarmouth, donde sus responsables detectaron una nueva cabaña de miniatura que presentaba señales del artista, incluida su firma en rojo sobre una de las fachadas.

En un lateral de la cabaña se ve también el dibujo de un ratón que está sobre una rueda de carreta real y junto a una frase que dice: 'GO BIG OR GO HOME' ('Hazlo a lo grande o vete a casa').

La otra muestra aparecida el viernes en Great Yarmouth representa a una pareja bailando sobre el tejado de una parada de autobús, mientras un acordeonista sentado en el borde de la estructura toca su instrumento.

En Gorleston, una pared sobre un banco sirve al artista para dibujar una grúa como las de los locales recreativos, con las que los usuarios tratan de capturar regalos en una urna.

En Lowestoft también aparecieron durante el fin de semana dos muestras, si bien una de ellas fue retirada ayer ante el temor de que las fuertes lluvias la dañasen.

Esta representaba en una pared a tres niños que parecían estar sobre restos de un barco abandonado en el suelo y a los que acompañaba la frase: 'WE'RE ALL IN THE SAME BOAT' ('Estamos todos en el mismo barco'). EFE

