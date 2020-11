APEC defiende un comercio 'libre y abierto' para vencer la crisis pospandemia

Eric San Juan

Ho Chi Minh (Vietnam), 20 nov (EFE) .- El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) defendió este viernes la importancia de un comercio 'libre y abierto' para superar la crisis provocada por la pandemia de covid-19 tras la cumbre celebrada hoy de forma telemática en Malasia con la presencia de Xi Jinping y Donald Trump.

'Reconocemos la importancia de un comercio e inversiones libres, abiertos, justos, no discriminatorios, transparentes y predecibles para impulsar la recuperación económica en un tiempo tan exigente', reza el comunicado acordado por los líderes de las 21 economías integrantes del APEC.

RIVALIDAD DE TRUMP Y XI

La cumbre había creado expectativas por la rivalidad el presidente chino Xi Jinping y el presidente saliente de EEEUU, Donald Trump, que se distinguió del resto de mandatarios conectados de forma telemática al aparecer en el vídeo sin el fondo oficial de esta edición de APEC, que muestra la residencia oficial del primer ministro de Malasia.

El de hoy ha sido uno de los pocos actos de Trump desde su derrota en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre ante el presidente electo, el demócrata Joe Biden.

Trump, que no había participado en la cumbre de APEC desde 2017, no ofreció ningún discurso público, mientras que Xi Jinping realizó la víspera una encendida defensa de la globalización y la apertura económica y garantizó que China no se desconectará de la economía global.

En su intervención en la cumbre de hoy, el líder chino hizo un llamamiento a las economías de Asia Pacífico a construir 'un clima de negocios abierto, justo y no discriminatorio' en su defensa del multilateralismo y la apertura económica y aseguró que China 'considerará activamente' unirse al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP).

El CPTPP, también conocido por sus siglas TPP11, entró en vigor en diciembre de 2018 y está integrado por once naciones, entre ellas Japón, la tercera economía mundial, Chile, México y Perú.

El tratado es una versión actualizada del TPP, firmado en 4 de febrero de 2016 pero que entró en crisis a raíz de la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de retirar a su país de esa iniciativa en 2017.

Este anuncio de China se produce apenas una semana después de suscribir la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el mayor tratado de libre comercio del mundo, que también incluye Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y a los diez países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Los líderes de APEC no hacen referencia a ninguno de esos dos tratados en su declaración pactada, pero sí se comprometen a avanzar hacia un acuerdo de libre comercio para toda la región de Asia-Pacífico.

IMPACTO DE LA PANDEMIA

El primer ministro de Malasia, Muhyuddin Yassin, alertó durante la rueda de prensa posterior a la cumbre de que el PIB medio de la región Asia-Pacífico caerá un 2,7 por ciento este año (creció un 3,6 por ciento hace un año), lo que se traducirá en unas pérdidas de 2.1 billones de dólares y 23 millones de desempleados más que el pasado ejercicio.

'La cooperación regional es crucial para contener los impactos de la pandemia. Las economías del APEC se han unido para compartir información, mantener las cadenas de suministro abiertas para productos médicos y alimenticios y para coordinar las políticas de respuesta', afirmó.

Yassin, que eludió hablar de posibles puntos de fricción entre los participantes, señaló que la guerra comercial entre China y EEUU ha quedado' eclipsada' por la pandemia y defendió una mayor integración económica en la región.

PRIMER ACUERDO EN TRES AÑOS

Es la primera vez en tres años que el APEC acuerda una declaración, ya que la cumbre prevista en Chile hace un año fue cancelada por las protestas antigubernamentales y en la de Papúa Guinea, en 2018, las desavenencias entre China y EEUU impidieron un comunicado conjunto por primera vez en la historia de este foro.

El foro APEC, fundado en 1989, representa el 60 % del PIB mundial, más de la mitad del comercio global, forma un mercado de unos 2.850 millones de consumidores --el 40 % de la población mundial-- y tiene como objetivo establecer una zona de libre comercio entre las 21 economías miembros.

Las economías que integran el APEC son Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, China, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. EFE