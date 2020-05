APF presentará 'calendario tentativo' de retorno del fútbol en Paraguay

Asunción, 27 (EFE).- La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) presentará el jueves un 'calendario tentativo' para el regreso de la competición, detenida en la octava jornada del Apertura debido a la COVID-19, dijo este miércoles el titular del ente, Robert Harrison.

La presentación se hará ante los presidentes de los clubes de la primera división y en la misma se analizarán los protocolos de seguridad realizados en los últimos días en los diferentes estadios.

'La reunión de mañana es una reunión donde vamos a poner fecha, vamos a poner un calendario tentativo, siempre y cuando las condiciones estén dadas', comentó Harrison a los medios.

No obstante, Harrison acotó que lo que prima es el aspecto sanitario y que no hay no hay intención de forzar el regreso del balón a las canchas.

'Nosotros no nos vamos a apurar ni nadie nos va apurar', recalcó Harrison.

En ese sentido, Harrison salió al paso de las declaraciones de algunos clubes en las que se cuestionaba la intención de la APF de que el fútbol se ponga de nuevo en marcha este año.

'Nosotros somos conscientes de que mi función como presidente de la Asociación no tiene sentido si no hay fútbol, entonces desecho esa posibilidad de los que dicen de que la Asociación no quiere que vuelva el fútbol. Eso no es cierto', zanjó.

La reunión del lunes sigue a la que se dará hoy entre los responsables sanitarios de los equipos de la primera y de la APF, donde se ultimará un protocolo sanitario de cara al retorno de los entrenamientos colectivos y de la competición.

Parte del protocolo es el resultado de las inspecciones realizadas por la APF a las canchas como medidas de prevención ante el coronavirus.

Paraguay entró este lunes en la fase dos del levantamiento gradual de restricciones por el coronaviris, la cual permite los entrenamientos individuales de los futbolistas.

La fase tercera, en la que podría darse el regreso del fútbol, comienza el 15 de junio.

El coronavirus, que en Paraguay ha dejado once muertes y unos 800 contagios, provocó la suspensión del Apertura 2020 el 13 de marzo, en la octava jornada.

La tabla se detuvo con Libertad como líder, con 19 puntos, seguido de Olimpia, el campeón de los últimos cuatro torneos, con cuatro unidades menos. EFE