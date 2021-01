Apivia y Bureau Vallée lanzados hacia el ecuador; Didac Costa, decimoctavo

Redacción deportes, 15 ene (EFE).- El 'Apivia' de Charlie Dalín y el 'Bureau Vallée' de Louis Burton lideran la flota de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario- cuando navegan en rumbo Norte directo al ecuador a una media de 15 nudos (28 km) con muy buen ángulo bajo viento de componente Este-Sureste de 10 nudos (18 km/h).

Cuando se ha cubierto la 68ª jornada, el protagonista ha sido el 'One Planet One Ocean' de Didac Costa, que ya es decimoctavo de la general tras superar a las 06:25 (hora española) al 'Time For Oceans' de Stéphane Le Diraison, después de varias semanas de persecución y tras cruzar las islas Malvinas a 140 millas (260 km) al Oeste y a 230 millas (440 km) de la costa Sur Argentina.

Ahora navega en rumbo Norte a una media de 12 nudos (22 km/h) con Le Diraison unas 20 millas (38 km) a babor de él.

A los lideres les quedan menos de 4.000 millas (7.412 Km) para la meta de Les Sables-d'Olonne y Charlie Dalin ( Apivia ) ahora líder, intenta desviarse lo más posible (80 millas/145 km parece ser el camino correcto) de la costa brasileña que emerge entre Recife y Natal, presionado por Louis Burton (Bureau Vallée)

Más al este, la amenaza para ambos es el 'Omia' de Benjamín Dutreux que también sigue en rumbo Norte directo a una velocidad de 25 nudos (48 km/h) con un mejor flujo de viento.

Resultados y Clasificaciones final de la 68ª jornada

Recorrido: 24.334 m.n. (45.090 km)

15/01/2021 (12:00 horas)

(F).- IMOCA con 'foils' (Alerones)

distancia a meta

.1. Charles Dalín (FRA)(F) Apivia 3.809 mn.(7.058 km)

Distancia al líder

.2. Louis Burton (FRA) (F) Bureau Vallée 19

.2. Boris Herrmann (GER) (F) Sea Explorer 39

.4. Thomas Ruyant (FRA) (F) LinkedOut 46

.5. Damien Seguín (FRA) Apicila 53

...

18. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean a 2751 mn.(4964 km)

(hasta 26 competidores)

Abandonos (7)

-- Nicolás Troussel (FRA)(F) Corum 16/11/2020

-- Kevin Escoffier (FRA)(F) PRB 30/11/2020

-- Alex Thomson (GBR) (F) Hugo Boss 04/12/2020

-- Sebastién Simón (FRA) (F) Arkea Paprec 04/12/2020

-- Samantha Davies (GBR)/F) Initiatives 05/12/2020

-- Fabrice Amedeo (FRA)(F) Newrest 11/12/2020

-- Isabelle Joschke (FRA)(F) MASCF 09/01/2021

