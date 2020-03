Aplazar Tokio 2020 'es una medida saludable', dice el Comité Olímpico Peruano

Lima, 24 mar (EFE).- El Comité Olímpico Peruano (COP) y varios de sus principales deportistas apoyaron la decisión de aplazar para 2021 los Juegos Olímpicos de Tokio, anunciada este martes después de que Estados Unidos pidiera formalmente la suspensión y Canadá comunicara que no enviaría deportistas si se celebraba este año.

'Es una medida saludable porque el coronavirus COVID-19 sigue causando estragos en la población mundial y vencer esta pandemia es, hoy por hoy, la gran prioridad que tienen todos los países', aseguró en un comunicado el presidente del COP, Pedro Del Rosario.

Indicó que la postergación de las justas 'dará la oportunidad a los atletas peruanos de prepararse mejor una vez superada esta crisis sanitaria, de retomar sus entrenamientos y tener la posibilidad de buscar su clasificación para sumarse a la delegación peruana que actualmente tiene a 19 deportistas'.

El caso más sensible en la delegación peruana es el de la fondista Gladys Tejeda, medalla de oro en el maratón los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y la mejor atleta latinoamericana de la misma prueba al finalizar decimoquinta en Río de Janeiro 2016.

Tejeda tenía previsto culminar su carrera en la cita de Tokio 2020 y para ello se había preparado a conciencia, por lo que el aplazamiento de los Juegos le forzaría a mantener la forma hasta casi los 36 años.

'No se trata solo de Gladys, puede afectar a muchos a nivel mundial. Hay varios deportistas que ya no van a llegar al próximo año. Se prepararon específicamente para Tokio 2020 como fin de su ciclo deportivo y ya no van a llegar', remarcó Del Rosario en declaraciones a la emisora RPP.

En cambio, la fondista Inés Melchor, la mujer sudamericana más rápida de todos los tiempos en el maratón, consideró que la postergación de los Juegos es 'correcta' porque, como otros muchos atletas, todavía no había conseguido la marca mínima para la cita olímpica.

En las últimas semanas Melchor vio cómo se cancelaban varias citas donde ella iba a participar con el propósito hacer la marca mínima, como el maratón de Seúl, que debía haberse disputado.

'No teníamos la posibilidad de competir para hacer la marca, ya que todos los eventos se postergaban o cancelaban', enfatizó Melchor, que busca participar en sus últimos Juegos Olímpicos antes de retirarse tras superar una lesión que la dejó fuera de los últimos Juegos Panamericanos y de los Mundiales de atletismo.

Para la karateca Alexandra Grande, dos veces medalla de oro en los Juegos Panamericanos, se trató de 'una decisión muy acertada por el bien de la salud de todo el mundo'.

'Así todos los deportista estamos tranquilos porque todos se preparan por igual. El sueño sigue latente y con ganas de disfrutarlo aún más. Juntos llegaremos lejos', indicó Grande, que todavía no tenía plaza asegurada para Tokio 2020.

También respaldó la medida la joven marchista Mary Luz Andia, quien manifestó que le era complicado entrenar en mitad de la cuarentena general que debe acatar la población peruana desde el lunes 16 de marzo y apuntó que Tokio 2021 'es una nueva oportunidad para que más atletas se unan'.

Por su parte, la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANP) ya comunicó a las distintas federaciones, entrenadores y deportistas que también se aplazan los Juegos Paralímpicos y deseó que puedan retomar sus entrenamientos y preparación una vez superada la crisis sanitaria.

La presidenta de la ANP, Lucha Villar, indicó que 'por el momento, la principal recomendación para todos es que sigamos al pie de la letra lo establecido por las autoridades del Gobierno, permanecer en sus casas y llevar a cabo todos los protocolos de seguridad e higiene señalados'. EFE