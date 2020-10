Apple ficha al director de 'True Detective' y 'James Bond' para una miniserie

Los Ángeles (EE.UU.), 8 oct. (EFE).- El gigante tecnológico Apple ha fichado a Cary Joji Fukunaga, responsable de la última entrega de James Bond, 'No Time to Die', para que dirija una miniserie sobre la II Guerra Mundial que cuenta con Steven Spielberg y Tom Hanks como productores.

El proyecto, titulado 'Masters Of The Air', comenzó a desarrollarse en la plataforma HBO, pero finalmente llegó a Apple TV+, cada vez más relevante en la industria audiovisual con una fuerte estrategia llena de fichajes estelares.

El acuerdo con Fukunaga, desvelado por el diario especializado Deadline, podría incluir el desarrollo de más producciones televisivas ya que el director, aunque desconocido para el gran público, es muy respetado por haber creado la aclamada serie 'True Detective' además de dirigir 'Maniac' y haber sido guionista de 'It'.

Por su parte, 'Masters of the Air' será la tercera historia de la saga producida por Steven Spielberg y Tom Hanks que dará continuidad a las anteriores ficciones de HBO 'Band of Brothers' y 'The Pacific'.

Ambas producciones ganaron el Emmy a la mejor miniserie y sumaron 44 nominaciones en total.

De acuerdo con Deadline, los cineastas contarán ahora con un presupuesto de unos 200 millones, similar al de superproducciones como 'Mulan' y 'Tenet'.

En diez episodios, 'Masters of the Air' contará las vivencias personales de los pilotos que derrocaron a Hitler en la II Guerra Mundial.

APPLE Y SU CATÁLOGO DE ESTRELLAS

En el último año Apple TV+ ha fichado a rostros populares de la televisión como Jennifer Aniston, Oprah Winfrey y Reese Witherspoon, junto a iconos del cine como Martin Scorsese, Sofia Coppola, Keira Knightley, Ewan McGregor y Tom Hanks.

En sus primeros doce meses desde que la empresa fabricante del iPhone decidió estrenar contenidos televisivos, la compañía logró desembarcar en los galardones más importantes de la pequeña pantalla, los Emmy, con un total de 18 nominaciones, aunque lejos de las 160 del competidor estrella en la era actual, Netflix. EFE