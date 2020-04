Apple reunirá a Paul Rudd y Will Ferrell en la serie 'The Shrink Next Door'

Los Ángeles (EE.UU.), 23 abr (EFE).- Apple TV+ emitirá 'The Shrink Next Door', la comedia televisiva que reunirá a Paul Rudd y Will Ferrell tras las dos películas de 'Anchorman': 'Anchorman: The Legend of Ron Burgundy' (2004) y 'Anchorman 2: The Legend Continues' (2013).

Medios estadounidenses destacaron este jueves que varias cadenas y plataformas digitales pujaron por quedarse con 'The Shrink Next Door', pero fue finalmente el gigante de la manzana el que se llevó esta comedia.

Con ocho episodios y basada en el podcast homónimo, 'The Shrink Next Door' se centrará en la relación entre un psiquiatra (Rudd) y uno de sus pacientes (Ferrell).

Bajo la dirección de Adam McKay, ganador del Óscar al mejor guion adaptado por 'The Big Short' (2015), Ferrell y Rudd triunfaron con las dos películas de 'Anchorman', que fueron especialmente populares en Estados Unidos.

'Anchorman: The Legend of Ron Burgundy' recaudó 85 millones de dólares en el apartado 'doméstico', que en la jerga del sector incluye a los cines de EE.UU. y Canadá; mientras que 'Anchorman 2: The Legend Continues' ingresó 125 millones en el mismo mercado.

Rudd ha destacado en los últimos años por su aparición en las cintas de Marvel con el personaje de Ant-Man, que, al margen de las películas con reparto coral, tuvo su propia trama individual con los filmes 'Ant-Man' (2015) y 'Ant-Man and the Wasp' (2018).

Además, este año fue candidato al Globo de Oro a mejor actor de una serie de comedia por su papel en la producción de Netflix 'Living with Yourself'.

Por su parte, Ferrell estrenó en febrero la comedia 'Downhill' junto a la actriz Julia Louis-Dreyfus.

Al margen de su carrera interpretativa, que le ha convertido en uno de los cómicos más populares de EE.UU., Ferrell se ha abierto camino como productor en películas tan destacadas como 'Vice' (2018), 'Booksmart' y 'Hustlers' (ambas de 2019) y en series también con renombre como 'Succession'. EFE

