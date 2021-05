Arath Herce presenta 'Ya casi llegamos' de la mano de Natalia Lafourcade

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 7 may (EFE).- El cantautor mexicano Arath Herce llega al último sencillo de su disco 'Balboa' de la mano de Natalia Lafourcade, quien se puso detrás de una cámara para dirigir, junto con Juan Pablo López Fonseca, el video 'Ya casi llegamos', desde su tierra Veracruz.

'Llevábamos un buen rato tratando de ver quién podía hacer el video y al final nada terminaba de conectar con nuestra idea. Teníamos muy claro lo que queríamos y la energía de la canción y un día le dije a Juan Pablo (su productor) que por qué no lo dirigía. Él nunca había dirigido pero aceptó y luego llegó Natalia', relató a Efe Herce.

También de Veracruz, Arath se confesó admirador de la cantante de 'Hasta la raíz', y el origen de ambos es solo una de las muchas cosas que tienen en común, como el compartir 'management' y disquera, o lo más importante, la sensibilidad y su amor por la música.

'Natalia es una persona muy sensible, Juan Pablo también y fue muy bonito, grabar el video. A parte estoy muy feliz porque la amistad que quedó entre nosotros es muy bonita, me emociona que haya conectado con la canción y que se haya querido sumar', explicó el joven de 21 años.

'Ya casi llegamos' es también el debut de Lafourcade como directora y cabe mencionar que la compositora se ha caracterizado por impulsar el trabajo tanto de artistas de música tradicional mexicana como el de talento emergente.

'Queríamos transmitir su momento, creemos que está en un momento muy especial y muy bonito de la vida que es cuando justo está comenzando un ciclo, comenzando algo distinto', expresó la cantante.

Lafourcade también aseguró que ve en Arath a un ser 'inmenso, sensible y hermoso' con mucho que aportar a la escena musical actual.

LA LLEGADA AL FINAL DE 'BALBOA'

'Ya casi llegamos' es la canción que cierra la ola de sencillos que el joven veracruzano ha ido mostrando desde el 2020.

De 'Miedo' a 'Quiero sentirlo todo', todas sus canciones han sido pequeños retratos del artista y su identidad sonora, así como de su infancia en la misteriosa calle Balboa.

No obstante, esta canción es distinta a las demás, es un tema 'atemporal' que describe el sentimiento de confusión en el camino por el que ha atravesado Herce en varios momentos de su vida.

'Esta es una mezcla de momentos de mi vida, es más metafórica. En ese sentido hay algo de ella que enriquece y que le pone algo humano. Lo escribí en un momento en el que perdí los pies y es una canción que me ha servido para seguir caminando', mencionó.

Ha sido largo el proceso de mostrar en su totalidad el disco, y aunque fue seccionado por sencillos, el autor espera que el público se acerque a este material como un producto terminado y completo.

'Aún quedan algunas sorpresas por mostrar', aseguró el cantante cuyo material verá la luz a finales de mayo.

En estos meses el cantante ha reflexionado en torno al quehacer artístico y el asumir su carrera de forma profesional no ha sido del todo sencillo.

'Uno empieza creyendo que hacer música es hacer canciones, pero eso trae muchas cosas que quitan tiempo y como que van desgastando, trato de poder conservar el alma y esta parte de mi intacta y recordar que la razón de todo lo que se hace alrededor es la música', mencionó.

Aunque se considera 'lento' para escribir canciones, Herce quiere seguir los pasos de la gente a la que admira en el afán de poder contar sus propias vivencias y puntos de vista frente al mundo.

'Me tomo mi tiempo para escribir, pero no se puede escribir sin vivir, entonces también me tomo mi tiempo para vivir ciertas cosas, apenas empiezo a meter los pies a esto nuevo', finaliza. EFE