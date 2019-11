Arcarons: 'El Dakar se gana con la cabeza, no por la velocidad'

Juan Antonio Lladós

Erfoud (Marruecos) 27 nov (EFE).- El español Jordi Arcarons, cuatro veces subcampeón del Dakar y vencedor de la misma como director técnico en una ocasión con Joan 'Nani' Roma y tres veces con Marc Coma, ha explicado a EFE que el verdadero secreto de la que se reconoce como la carrera más dura del planeta 'es ganar con la cabeza, no por la velocidad, que en momentos puntuales puede ser muy buena pero eso no te da la victoria'.

Arcarons cuenta con una base logística en la localidad de Erfoud, a la que prácticamente todos los pilotos que se precien vienen en alguna ocasión como preparación para el rally Dakar y paso obligado para todos aquellos no profesionales que quieren disputar la prueba y que pueden prepararla con la organización BillyGoatGarage con la que colabora el piloto natural de Vic, quien comentó que recientemente estuvieron en Merzouga (a unos 50 kilómetros de Erfoud, los españoles Fernando Alonso y Marc Coma entrenándose para la próxima edición del Dakar.

P. Por la experiencia a lo largo de su carrera deportiva en esta carrera, en la que en la presente edición acude como director técnico del equipo Yamaha, ¿cuáles van a ser los principales secretos para pelear por la victoria?

R. 'Tenemos un Dakar inédito en el que nadie conoce ni se tiene experiencia pero percibimos que será un Rally de desierto, de desierto más parecido al africano que al que habíamos hecho en los últimos años en Suramérica y la verdad es que nos atrae mucho ir a Arabia Saudí y conocer sus características para explorar este nuevo Dakar y merece la pena decir que con David Castelar -nuevo director de la carrera- el rally coge un formato de una persona con mucha experiencia y que seguro que va a dar y hacer un recorrido de lo que requiere una carrera como esta, duro, difícil para una carrera como esta, con mucha navegación y mucho más componente de aventura'.

P. ¿Quiere decir que el componente aventura será ahora más importante y determinante?

R. 'La parte aventura ya sabemos cómo se queda limitada pues la gente suele llegar por la noche y ya casi nadie se pierde, pero sí que en esta edición existe una novedad muy importante y es que se va a dar el 'road book' (libro de ruta) por la mañana, pues últimamente se estaba trabajando mucho con google desde el día antes o con 'map men' y esto ahora no será posible al menos durante seis etapas en las que no se podrá trabajar con él para conocer los mejores caminos y eso a los pilotos les va a obligar a salir sin ninguna información, sin notas añadidas y tendrán que improvisar más. El piloto será más navegante y tendrá que sacar de sí mismo lo que realmente sabe en esos aspectos'.

P. Aunque no se quiere pronunciar sobre favoritos y como Director Técnico del equipo Yamaha ¿A qué pilotos vez con más opciones a pelear por la victoria?

R. 'Pienso que cada marca tiene sus opciones, más que hablar de pilotos en sí, quizás KTM tiene a tres pilotos punteros (ndr - Sam Sunderland, Toby Price y Matthias Walkner), Honda tiene a pilotos que pueden ganar el Dakar aunque no lo han ganado nunca (Joan Barreda, Kevin Benavides, Ricky Bravec y Nacho Cornejo), como también Yamaha, que también tiene pilotos que no han ganado nunca (Adrien Van Vereben y Xavier de Soultrait), entonces siempre hay que decantarse por los que han ganado alguna vez, sin decir nombres, pero en mi equipo Yamaha hay un piloto, Adrien Van Vereben, que tiene muchas opciones, aunque no es el único, pues Franco Caimi seguro que también tiene muchas posibilidades de acabar entre los cinco primeros y por eso hablamos de un equipo potente, el de Yamaha'.

P. ¿Dónde está el secreto para ganar el Dakar?

R. 'En la cabeza, una cabeza bien amueblada pues hay que saber cuando hay que correr y cuando no; hay que tomar decisiones en momentos que pueden resultar decisivos y lo importante es que más que ganar etapas no se pierda tiempo durante toda la carrera, o que se pierda el mínimo tiempo posible ya sea navegando o por una caída'.

P. ¿Quiere decir esto que hay que ser conservador?

R. 'No, conservador no. La palabra conservador es muy buena para acabar el Rally, pero no para ganar. Cada piloto tiene que saber dónde puede atacar o dónde no, porque aparte de que un día puedas sacar tiempo a los demás, también es importante que luego no pierdas media hora o cuarenta y cinco minutos'.

P: ¿Quiere esto decir que la mejor estrategia es saber cuando vas a atacar y de qué manera lo vas a hacer?

R. 'Sabemos que en las primeras etapas se descarta a muchos participantes, se auto eliminan muchos rivales porque han atacado antes de tiempo o han corrido más de lo que se tiene que correr y por lo tanto lo primero que les digo a mis pilotos es que no se auto-eliminen. Tenéis que estar siempre en posiciones para tener opciones y después del día de descanso empieza una carrera distinta, pero es cuando hay que estar al ciento por ciento en todos los aspectos, de moto, de piloto, de físico y a partir de ahí se plantea de otra manera ya que si antes del descanso había diez pilotos para ganar, después habrá tres'. EFE