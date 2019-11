Arcarons sobre Alonso y Coma: 'Son una combinación muy buena y mediática'

Juan Antonio Lladós

Erfoud (Marruecos), 27 nov (EFE).- El ex-dakariano Jordi Arcarons, que entrena a numerosos pilotos tanto en su estilo de pilotaje por las dunas como para la navegación, no tuvo ningún inconveniente en dar su opinión sobre la decisión de Fernando Alonso de disputar el Dakar junto a Marc Coma y señaló que 'son una combinación muy buena, muy mediática'.

'Son una combinación muy buena y muy mediática, pero para ellos debe ser un Dakar de conocimiento, para saber cuáles son sus opciones reales', recalcó Arcarons.

'Será un Dakar de conocimiento, pues necesitan ver qué opciones tienen y en la carrera ver el ritmo que les toca, por la experiencia que Coma tiene en la carrera, verán claramente donde están y lo que les toca', incidió al respecto Jordi Arcarons, quien destacó el hecho de que Fernando Alonso debe hacer caso a todas las indicaciones que le haga Marc Coma.

P. ¿Qué le ha sorprendido más, la decisión de Fernando Alonso de hacer el Dakar o la de Marc Coma de pasarse a los coches como copiloto?

R. 'Los dos me han sorprendido, no me esperaba para nada esa combinación; no esperaba a Alonso pisando arena, la verdad, pero es para que todos seamos felices de que estén ahí, pues una persona como Alonso que viene de la Fórmula Uno nos da mucha más publicidad al Rally. Es cierto que la única experiencia que tenía Alonso era cuando se salía de la pista con el monoplaza -dijo Jordi Arcarons en tono de broma-'.

P. ¿Ha visto rodar a Alonso aquí?

R. 'Sí, han hecho muchos test por aquí y creo que él necesita tener alguien al lado que le diga cómo debe de gestionar la velocidad en este tipo de terreno. No se puede ir todo el tiempo a fondo'.

P. ¿Es Marc Coma la persona ideal para ello?

R. 'Sí, sí, desde luego, es la persona ideal. La combinación entre ambos es muy buena ya que Fernando tiene la velocidad y Marc es un auténtico especialista de la carrera y sabe navegar a la perfección'. EFE