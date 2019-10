Arenas afirma estar 'satisfecho de conseguir dos podios seguidos'

Motegi (Japón), 20 oct (EFE).- El español Albert Arenas (KTM), segundo en la prueba de Moto3 del Gran Premio de Japón, en el circuito Twin Ring de Motegi afirmó que para él eran 'dos podios seguidos y las sensaciones son buenísimas'.

'Ya que estoy disfrutando de mi pilotaje, dando lo mejor de mí, y eso es lo que hace que estemos logrando estos resultados', afirmó.

Arenas reconoció la superioridad mecánica de la Honda del italiano Lorenzo dalla Porta aunque aclaró: 'Nosotros también éramos fuertes en otros puntos y lo hemos aprovechado, si el viernes me hubiera sentido un pelín mejor podríamos haber ido más cómodos, pero qué más da'.

Sobre la carrera, Albert Arenas reconoció que se le pasó por la cabeza 'hacer la última vuelta de Tailandia'. 'Y lo he intentado hasta el último momento, hasta la última curva, pero venía de un par de vueltas al límite, preparado para pasar a Suzuki y no estaba tan fino como en Tailandia y, sobre todo, acelerando Dalla Porta era imbatible, llegaba muy rápido a las curvas y a mí me costaba mucho'.

Al referirse a la caída de Arón Canet, el pupilo de Jorge Martínez 'Aspar' dijo ser de esas personas que no se rinde nunca y por eso dijo suponer que 'Arón hará lo mismo pues lo que le ha pasado le podría pasar a Lorenzo; por la mañana tuvo un problema con la moto, que si le llega a pasar en la carrera..., aunque está claro que está muy difícil, pero no hay que tirar la toalla'. EFE