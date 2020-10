Arenas asegura no estar 'del todo satisfecho'

Madrid, 11 oct (EFE).- El español Albert Arenas (KTM), tercero en el Gran Premio de Francia de Moto3 y, de nuevo, líder del mundial, dijo no estar del todo satisfecho por no haber podido tener opción a pelear por el triunfo.

'Iba a por la victoria y no estoy del todo satisfecho porque no he podido disputarla ya que hemos terminado tal cual íbamos y la verdad es que estaba un poco en el límite, al final de la carrera no iba nada cómodo, pero volver al podio después de todos los problemas y líos que hemos tenido es positivo y por esa parte estoy muy contento', reconoció el pupilo de Jorge Martínez 'Aspar'.

En cualquier caso, como balance final, Albert Arenas dijo estar satisfecho pues durante todo el fin de semana supieron 'mantener la concentración todo el fin de semana'. 'Y un podio que me hace sentirme contento'. EFE