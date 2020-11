Arenas: 'Es muy especial estar en Portimao y ser líder'

Redacción deportes, 19 nov (EFE).- El español Albert Arenas (KTM), que encabeza el Mundial de Moto3 antes del último gran premio del curso, el de Portugal, en el circuito de Portimao, dijo que 'es muy especial' para él 'ser el líder antes de la última carrera de la temporada'.

'El principio fue muy bueno para nosotros, ganando en Catar, pero luego llegó el confinamiento y nadie sabía si íbamos a poder reiniciar el campeonato y empezar de nuevo ganando me dio mucha confianza para toda la temporada', reconoció Arenas.

'Sí, es verdad que hemos tenido algunos momentos de mala suerte, cosas que no queríamos que pasasen, pero las carreras son así y hemos conseguido mantener el liderato del campeonato incluso a pesar de esos malos momentos y esto nos ha hecho ser más fuertes y creo que he mejorado mucho mi pilotaje y mi manera de enfocar las carreras. Creo que estoy preparado para este fin de semana', señaló el piloto del equipo de Jorge Martínez 'Aspar'.

Portimao es un trazado nuevo para todos los pilotos y, por ello, Albert Arenas manifestó: 'Va a ser un momento muy especial, un reto muy grande, pero creo que es bueno para todos, porque empezamos de cero, y veremos quién es el que consigue marcar un ritmo antes, quién puede marcar las diferencias y cómo va todo, pero tengo muchas ganas de pilotar en este circuito con mi moto y ver cómo de rápido podemos ir'.

Sobre la temporada y sus rivales, declaró: 'Este año en Moto3 tenemos muchos pilotos competitivos. Veo que Ai -Ogura- es muy consistente, sabe cómo estar en el sitio adecuado en el momento adecuado para evitar sustos y situaciones que se dan en una carrera de Moto3. Y Tony -Arbolino- siempre es rápido, no es siempre tan consistente en la última vuelta aunque mejoró esto en la última carrera de Valencia, donde fue muy fuerte. Todos somos rápidos y esto es Moto3, todo el mundo está muy cerca'.

'Esta temporada para mí ha ido de liderar el campeonato y aumentar la ventaja poco a poco, hasta que algo ha pasado. Y luego otra vez, tratando de aumentar mi ventaja, eso me ha hecho aprender mucho a lo largo de la temporada, aprender a manejar la presión siendo líder, a saber cuando hay que atacar y cuando tienes que tratar de ir más seguro', explicó Albert Arenas.

'Estos momentos duros en Barcelona o en Valencia, con la caída de Vietti y después la de Alonso, nos ha hecho fortalecernos. Hemos continuado mejorando y hemos sido capaces de mantener el liderato', añadió.

'Estar en esta posición después de todo lo que hemos vivido en esta temporada es muy bueno, y lo considero como un paso hacia delante. Estoy muy orgulloso de haber sido capaz de mantenerme aún primero y de tener muchas posibilidades de ser campeón', recalcó.

'En la temporada', destacó, 'hubo dos situaciones: la primera fue la del confinamiento, nadie sabía qué estaba pasando en ningún sentido; la segunda está relacionada con la competición, habíamos ganado en Catar y todo el mundo me decía 'vas a ser el líder durante mucho tiempo', y yo les decía, 'sí, pero quiero ser el líder durante las carreras' y esto mantuvo mi motivación de querer seguir siendo el líder cuando el Mundial se reiniciase, y creo que eso fue bueno'.

Albert Arenas reconoció que su reto del fin de semana va a ser complicado: 'Todos quieren ganar, sin importar cómo ni quién, y casi todos pueden ganar, así que tendremos que ser igual de agresivos que siempre, pero lo más importante aquí es tratar de ser más rápidos que ellos y escaparse'.

'Esta mañana he tenido la oportunidad de dar una vuelta en bicicleta al circuito y es increíble, parece muy bueno y más con el nuevo asfalto, parece que tiene mucho agarre, así que seguramente será más rápido y no puedo esperar a que llegue mañana para ver cómo es y sobre el campeonato, no voy a decir sólo uno, porque al final los dos van a estar ahí', afirmó sobre sus rivales.

'Han sido rápidos durante toda la temporada, así que no hay razones para que no lo sean este fin de semana, yo me centraré en mí mismo, soy mi principal rival y tengo que intentar pilotar de la mejor manera posible en este fin de semana', recalcó Arenas. EFE