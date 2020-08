Arenas: 'No ha sido nada fácil, pero he disfrutado la última vuelta'

Madrid, 16 ago (EFE).- El español Albert Arenas (KTM) se adjudicó su tercera victoria de la temporada y es ahora más líder de la categoría de Moto3, pero señaló que 'no ha sido nada fácil', aunque ha 'disfrutado en la última vuelta'.

'Ha sido una carrera dura, con muchos toques, y por eso me siento muy contento de cómo la he gestionado. No tenía expectativas, sólo traté de defender mi posición y tuve que ir al límite en muchas ocasiones, pero he podido mejorar con el paso de las vueltas y también estoy muy contento con todo lo que he mejorado de mi lesión en el pie', explicó Arenas.

'Estoy muy feliz por este resultado, por cómo he podido gestionar la carrera ya que no ha sido nada fácil y con los toques he ido con un poco de precaución, pero también he arriesgado en un par de ocasiones, y por eso estoy muy feliz con el triunfo', recalcó el líder del mundial de Moto3.

'He intentado tirar pero era muy difícil, sobre todo ahora porque hacía un poco más de calor y los motores no corrían tanto y el rebufo hacía mucho más, por eso ha tocado aguantar firme, sobre todo en la curva dos, de primera marcha e iba tanteando porque entraban pilotos que no tienen nada que perder, pero lo he podido gestionar bien y me quedo con la última vuelta ya que sabía que a rueda de Masiá estaba bien', comentó Arenas.

'Cuando iba a su rueda corríamos bastante así que me la he jugado en el último sector, que durante todo el fin de semana me había salido bien y ha sido increíble y más aquí en Austria, en casa de KTM', indicó satisfecho el piloto del equipo de Aspar.

Sobre su ventaja en el mundial recordó:'Hay que ir carrera a carrera, que es lo más importante, sobre todo en Moto3, que no puedes gestionar nada ni decir aquí tiro y aquí no'.

'Si te relajas un poco te pasan cinco, así que vamos a intentar seguir así', incidió. EFE