Arenas reconoce que ha sido 'la mejor carrera' de su vida

Madrid, 8 mar (EFE().- El español Albert Arenas (KTM), vencedor del Gran Premio de Catar de Moto3, señaló nada más concluir la carrera que ésta había sido 'la mejor' de su vida.

'Vi que tenía un pelín más y he probado a tirar, pero ha sido muy duro porque patinaba mucho la rueda trasera, pero no me he puesto nervioso y he intentado aprovechar la potencia al máximo de la moto', dijo en la emisión de DAZN el piloto del equipo de Jorge Martínez 'Aspar'.

'Es una sensación increíble y la verdad es que estoy muy contento pues me he sacado de encima todos los nervios de la prueba en la vuelta de entrada a boxes y he podido visualizar muchas sensaciones, pero todo ello confirma que el trabajo del equipo ha sido increíble y por eso estoy muy contento por todo, por el equipo técnico y por mí. es increíble', agregó Arenas.

El piloto español reconoció que durante los test comenzó a construir una buena base para la temporada pero 'hasta la carrera no sabes lo que va a pasar, pero ahora veo que es importante empezar así y haber conseguido la victoria cien de KTM. Primera carrera de la temporada y victoria número cien de KTM, muy feliz por todos'.

'Ahora hay una situación un poco delicada, veremos que sucede, pero llamo a todos para que confíen y estén tranquilos, que disfruten de la vida y con ganas de saber cuando será la próxima carrera', comentó Albert Arenas sobre el futuro incierto del campeonato del mundo por la epidemia del corona virus. EFE