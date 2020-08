Arenas satisfecho con el quinto en 'una carrera muy dura desde el principio'

Madrid, 23 ago (EFE).- El español Albert Arenas (KTM) concluyó quinto el Gran Premio de Estiria de Moto3 en el circuito Red Bull Ring de Spielberg y se mostró satisfecho con ese resultado pues reconoció que fue 'una carrera muy dura desde el principio'.

'Ha sido una carrera con un ritmo muy alto y con todos muy agresivos desde el principio y la verdad es que no tenía las armas para luchar por la victoria', reconoció Arenas, quien resaltó: 'Después de tres fines de semana consecutivos éste ha sido muy complicado, pero estoy muy contento de haber sumado puntos en todas las carreras'

'En ningún momento he pensado para nada en el campeonato del mundo, estaba muy centrado en la carrera, pues he tenido que arriesgar mucho y sólo he pensado en quedar lo más arriba posible, pero sabia que no tenía todo lo necesario para estar en el podio, aunque satisfecho porque en general creo que piloté bien y se puede dar por bueno el quinto', aseguró el líder del mundial del equipo de Jorge Martínez 'Aspar'. EFE