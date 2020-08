Arenas satisfecho ya que 'siempre es positivo salir desde la primera fila'

Madrid, 15 ago (EFE).- El español Albert Arenas (KTM), líder en la clasificación provisional del mundial consiguió la segunda plaza en la clasificación para el Gran Premio de Austria de Moto3, se mostró satisfecho del resultado ya que 'siempre es positivo salir desde la primera fila'.

'Sí que es verdad que le estaba cogiendo gustillo a salir séptimo', dijo con cierta sorna y entre sonrisas Arenas, 'pero esta mañana me veía fuerte aunque teníamos un pequeño problema con el neumático nuevo al final del primer entrenamiento y sabíamos un poco el por qué habíamos hecho décimo'.

'Hoy me sentía bien, aunque no he podido hacer el último sector como me gustaba, como lo hago habitualmente, aunque espero poder disfrutar mañana y qué duda cabe que siempre es positivo salir desde la primera fila', destaca Albert Arenas. EFE