$!Argentina ante posible default por renegociación de deuda

BUENOS AIRES (AP) — Argentina anunció este jueves que extenderá hasta el 2 de junio el plazo que le había dado a los acreedores para aceptar una oferta de reestructuración de deuda externa por más de 66.000 millones de dólares y que concluía este viernes.

“Argentina y sus asesores pretenden aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores continuar contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa”, dijo el Ministerio de Economía en un comunicado.

No obstante, el gobierno argentino no hizo referencia al vencimiento este viernes de una serie de títulos por 503 millones que, de no abonar, hará que incurra en un “default” o cese de pagos, el noveno de su historia.

Aquí un vistazo a la situación:

¿CUÁL ES EL MONTO DE LA DEUDA Y LA OFERTA DE REESTRUCTURACIÓN?

El monto de la deuda bajo ley extranjera que Argentina está renegociando es de 66.238 millones de dólares. El gobierno del peronista Alberto Fernández, quien asumió a fines de 2019, presentó formalmente en abril a los acreedores su propuesta con una quita en el pago de intereses de 62% -equivalente a 37.900 millones de dólares- y de capital de 5,4% por 3.600 millones de dólares, así como un periodo de gracia hasta 2023 con una tasa de interés de 0,5% que irá aumentando.

El país sudamericano indicó que su oferta es la única viable debido a que arrastra más de dos años de recesión y que busca un perfil de deuda “compatible con un sendero de crecimiento sustentable”.

¿CUÁL ES LA PRÓXIMA FECHA CLAVE EN LA NEGOCIACIÓN?

En un principio, el gobierno argentino había dado tiempo a los bonistas hasta el 8 de mayo para aceptar su ofrecimiento pero luego lo extendió hasta el 22 del mismo mes debido a que la oferta no logró el 70% de adhesión de los bonistas. Durante la primera extensión del tiempo de negociación, tres grupos de acreedores han presentado sus contraofertas, lo que ha acercado las posiciones entre las dos partes.

Esta nueva extensión del plazo hasta 2 de junio se interpreta como una señal de que las negociaciones están abiertas y que las partes buscan ganar más tiempo para llegar a un acuerdo.

“La República continúa recibiendo opiniones y sugerencias de inversores acerca de diferentes caminos para mejorar el valor de recupero. La República se encuentra analizando estas sugerencias para maximizar el apoyo de los inversores”, explicó el Ministerio de Economía.

¿EN QUÉ TIPO DE CESE DE PAGOS PODRÍA INCURRIR ARGENTINA Y QUÉ CONSECUENCIAS CONLLEVARÍA?

Ahora bien, Argentina debe afrontar este viernes el pago de 503 millones de dólares en intereses del bono Global -que debían haber sido abonados el 22 de abril-y su falta de pago determinaría una situación de “default técnico o selectivo”, instancia previa a una cesación de pagos formal. En el caso de Argentina sería el noveno de su historia.

Varios analistas económicos señalan que de ocurrir eso, Argentina no estará en una situación tan adversa porque únicamente dejará de honrar sus obligaciones con ese título en el marco del total de su deuda externa y tiene por delante todavía un cronograma de vencimientos que no son inmediatos y seguirían negociándose.

Y mientras algunos expertos señalan que al extenderse las negociaciones los acreedores no demandarían de inmediato ante los tribunales el pago de sus préstamos, otros consideran que entrar en un cese de pagos abriría la puerta a potenciales fondos “buitres” que activarían procesos de “aceleración de la deuda” para reclamar ante tribunales estadounidenses el total del capital más intereses de títulos sin vencimiento a corto y mediano plazo.

Por otro lado, llevaría a las calificadoras de riesgo a bajar la nota de la deuda soberana y acentuaría las ya escasas posibilidades del país de acceder a crédito.

Ante la perspectiva de que Argentina caiga en un “default selectivo”, los bonos argentinos en dólares cayeron el martes tras la fuerte suba de anteriores días.

¿CUÁLES HAN SIGO ALGUNAS DISCREPANCIAS EN LA NEGOCIACIÓN?

Según contraofertas reproducidas por medios de prensa, los acreedores -entre los que hay grandes fondos de inversión-, exigen un período de gracia más corto para los pagos y tasas de interés en promedio más altas.

Versiones periodísticas indicaron que la oferta de reestructuración del gobierno representa alrededor de 40 centavos por dólar y las contraofertas fueron de poco menos de 60 centavos por dólar y que en los últimos días esa diferencia se ha achicado.

¿CON QUÉ RESPALDO CUENTA ARGENTINA?

El Fondo Monetario Internacional -con el que Argentina también afronta obligaciones por 44.000 millones de dólares- le dio su apoyo en febrero, cuando consideró que sería necesaria una “quita apreciable” de la deuda, a la que consideró “no sostenible”.

El jueves señaló que espera un acuerdo entre Argentina y sus acreedores que ayude a colocar a la economía en un “sendero sostenible”.

Varios sectores empresariales del país también respaldaron la estrategia del gobierno.

¿ARGENTINA TIENE MÁS OBLIGACIONES DE DEUDA?

La deuda que se busca reestructurar por 66.238 millones de dólares es solo a una parte del stock de la deuda del gobierno nacional que al 31 de diciembre de 2019 ascendía a 323.065 millones de dólares, de los cuales 129.078 millones son deuda con el sector público, 73.399 con organismos internacionales y 120.588 con el sector privado. De ese último total se plantea reestructurar por el momento obligaciones bajo legislación extranjera.