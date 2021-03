Argentina autoriza la vacuna china Sinopharm para mayores de 60 años

Buenos Aires, 25 mar (EFE).- El Gobierno argentino anunció este jueves que vacunará con la vacuna china Sinopharm a la franja etaria de mayores de 60 años, informaron fuentes oficiales.

Esta autorización llega después de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica argentina (Anmat) recomendara al Ministerio de Salud permitir el uso de emergencia de Sinopharm a dicho grupo de edad.

Argentina ya ha recibido un millón de vacunas de Sinopharm, aunque hasta ahora se aplicaba a personas menores de 60 años.

'La vacuna provista por el Beijing Institute of Biological Products Co Ltd., podrá utilizarse en nuestro país para avanzar en la inmunización de este grupo de riesgo', se indica en un comunicado del Ministerio de Salud, a cargo de Carla Vizzotti.

Según las fuentes, la Anmat indicó que la seguridad que se analizó en los ensayos de la tercera fase entre el grupo de vacunados y el grupo placebo, resulta 'con un perfil aceptable y hasta el momento del análisis no hubo eventos adversos inesperados o graves relacionados al producto'.

La Sinopharm, según la agencia estatal de medicamentos argentina, presenta 'una cantidad de anticuerpos neutralizantes compatible con el de menores de 59 años'.

Un análisis interno de la Anmat concluyó que la eficacia determinada del ensayo clínico, en el que participaron 25.730 voluntarios, es del 78,89 por ciento.

Vizzotti comunicó la recomendación durante un encuentro con integrantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que analiza estrategias de vacunación 'para fortalecer la respuesta a una segunda ola de casos de COVID-19'.

De acuerdo a los datos oficiales difundidos este miércoles, hasta el momento se han aplicado 3.357.772 dosis.

Un total de 2.722.622 personas recibió la primera dosis de la vacuna, mientras que 635.150 personas fueron inoculadas ya con la segunda dosis. EFE