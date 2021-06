Argentina cita a Scola, Campazzo y otros ocho subcampeones del mundo

Buenos Aires, 4 jun (EFE).- Sergio 'Oveja' Hernández, entrenador de la selección argentina de baloncesto, anunció este viernes la preselección de 15 jugadores, entre ellos Luis Scola, Facundo Campazzo y otros ocho subcampeones del mundo en China 2019, con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio.

'Armé una preselección de la que pueda salir un equipo lo más competitivo posible pero que, a la vez, tenga una cantidad de jugadores que puedan estar los próximos diez años en nuestra selección. Seguimos en la misma línea de los últimos años', dijo Hernández al sitio oficial de la Confederación Argentina de Básquetbol.

'Individualmente, no hay dudas de que llegamos mejor que a China hace dos años. Lo que han hecho Campazzo, Luca Vildoza, Nicolás Laprovittola, Gabriel Deck, Nicolás Brussino, Marcos Delía y Leandro Bolmaro, entre otros, deja claro que están muy por encima de lo que ellos mismos eran en 2019. No hay ninguno que haya bajado el nivel, ni siquiera que lo haya mantenido. Todos están mejor. Mucho mejor. Esto no significa que en Tokio vayamos a jugar como en China, pero nos marca algo. Indudablemente. Después veremos, pero para ilusionarnos tenemos', añadió.

El seleccionado argentino comenzará a entrenarse el 27 de junio en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

'Tuvimos suerte y, a la vez, hicimos los merecimientos para lograr que una organización como USA Basketball nos curse esta invitación. En un contexto tan complicado no hay nada mejor que esto. Ningún país puede darte superiores condiciones para entrenar. Barajamos otras opciones y lamentamos no poder hacer parte de la preparación en nuestro país, como siempre ha sido nuestra prioridad, pero esta pandemia y lo acotado que ha quedado el calendario internacional nos obliga a acotar todo', dijo Hernández.

'Oveja' remarcó que Laprovittola todavía no comenzó a jugar con el Real Madrid las semifinales del torneo español y que Campazzo 'recién terminó la primera ronda de playoffs'.

'Hacerlos venir hasta acá y luego viajar es extenuante y peligroso porque el problema son los traslados, los aeropuertos, el entrar y salir. No podíamos arriesgarnos. Y además se suma el desgaste tras una temporada tan larga', analizó.

Los Juegos Olímpicos de Tokio serán el último torneo del capitán argentino, Luis Scola, de 41 años.

Scola es el segundo máximo anotador de la historia de los Mundiales de la FIBA, fue subcampeón en las ediciones de Estados Unidos 2002 y China 2019 y fue campeón olímpico en Atenas 2004 y tercero en Pekín 2008.

- Los convocados son los siguientes:

Bases: Facundo Campazzo (Denver Nuggets), Nicolás Laprovittola (Real Madrid) y Luca Vildoza (New York Knicks).

Escoltas: Nicolás Brussino(Zaragoza) y Leandro Bolmaro (Barcelona).

Aleros: Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder), Patricio Garino (Zalgiris Kaunas), Juan Pablo Vaulet (Manresa) y Máximo Fjellerup (San Lorenzo).

Ala pivotes: Luis Scola (Varese) y Juan Francisco Fernández (Fuenlabrada)

Pivotes: Marcos Delia (Trieste), Tayavek Gallizzi(Instituto), Lautaro Berra (Obras Sanitarias) y Francisco Cáffaro (Universidad de Virginia). EFE