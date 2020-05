Argentina confirma 103 nuevos casos de COVID-19 y las muertes totalizan 246

Buenos Aires, 3 may (EFE).- Argentina confirmó este domingo 103 nuevos casos de COVID-19, con lo que el número total de contagios se incrementó a 4.783, mientras que los muertos suman 246, tras registrarse hoy cinco nuevos decesos por coronavirus.

El reporte diario que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los fallecimientos verificados en el último día corresponden a dos mujeres, una de 71 años, residente en la provincia de Buenos Aires y otra de 93 años en la capital; y tres hombres, uno de 76 años en la provincia de Río Negro (sur), y dos en la provincia de Córdoba (centro), uno de 77 años y otro de 88, de nacionalidad paraguaya.

De los 4.783 positivos por coronavirus detectados desde el 3 de marzo y hasta el momento por las autoridades sanitarias de Argentina ,920 (19,2 %) son importados, 2.076 (43,4 %) son contactos estrechos de casos confirmados, 1.314 (27,5 %) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

La provincia de Buenos Aires sigue siendo el distrito con más casos confirmados hasta el momento (1.715), seguida por la capital del país, con 1.304 contagios confirmados.

Las provincias de Catamarca y Formosa, ambas en el norte del país, son las únicas en las que por el momento no se registró ningún caso.

El ministro de Salud del país, Gines González García, afirmó hoy que la pandemia va a continuar y que los esfuerzos del Gobierno pasan por 'tratar de controlarla', aunque pronosticó que Argentina 'no vivirá el horror que han pasado otros países'.

'No hay forma de que no haya casos. Lo que tenemos que lograr es que sean pocos, graduales, que no sobrepasen la capacidad de respuesta del sistema de salud y que nos permita mejorar ese sistema de atención a lo largo y ancho del país”, afirmó en una entrevista con América TV. EFE