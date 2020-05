Argentina está abierta a alternativas de los acreedores, dice ministro Guzmán

Nueva York, 15 may (EFE).- El ministro de economía argentino, Martín Guzmán, dijo este viernes ante la proximidad de la fecha límite de negociaciones con acreedores para restructurar la deuda que el Gobierno ha descartado una contraoferta pero es 'flexible con las diferentes combinaciones de parámetros' y está abierto a 'escuchar' ideas 'alternativas' para lograr un acuerdo.

En una videocnferencia con el exsecretario del Tesorode EE.UU. Robert Rubin, organizada por el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, Guzmán apuntó que la pandemia de COVID-19 'está teniendo un impacto en el entorno de negociación' para restructurar una deuda de 66.239 millones de dólares y evitar que Argentina caiga en un nuevo 'default' (cese de pagos).

'Hicimos una oferta y hay diferentes áreas en las que estamos dispuestos siempre a escuchar, y eso es lo que esperamos ahora. Será una gran ayuda para el proceso si los acreedores ponen en la mesa ideas alternativas que reflejen mejor sus preferencias, si es el caso, y que a la vez respeten las restricciones que enfrentamos hoy', declaró.

El plazo de aceptación de la oferta que lanzó el gobierno de Alberto Fernández -que incluía un periodo de gracia de tres años hasta 2023, una quita de capital del 5,4 % y un recorte de intereses del 62 %- caducaba inicialmente el pasado viernes, pero decidió prorrogarlo después de que no lograra el apoyo necesario de los acreedores.

'Somos flexibles en las diferentes combinaciones de parámetros: reducción de intereses, reducción del principal, extensiones de los vencimientos y periodo de gracia', sostuvo el ministro de Economía argentino, que dijo estar 'trabajando' en un acuerdo y reiteró que este debe ser por encima de todo 'sostenible' para el país suramericano.

'Así es como medimos el éxito. Éxito para nosotros es tener las condiciones que permitan a Argentina volver a ponerse en marcha, y seguiremos trabajando en el frente de la deuda hasta que logremos ese resultado', agregó.

Preguntado por si ha habido alguna contrapropuesta, Guzmán declaró que ha habido una 'única' que no prosperó porque no se 'alineaba' con los principios del Gobierno: 'Por supuesto le dimos consideración completa, la analizamos y la conclusión es que la deuda bajo esa propuesta no sería estable ni la economía podría estabilizarse'.

Sin entrar en más detalle y diciendo que 'hasta hace una hora no había una contraoferta' nueva en su teléfono, el ministro confió en que los acreedores 'están trabajando duro en hacer juntos una propuesta alternativa' y esperó 'alcanzar un acuerdo que funcione para todos'.

El país 'ha tenido una historia muy turbulenta que ha creado dolor a muchos y ha perjudicado muchas veces la relación de Argentina con sus inversores, y eso es lo que -afirmó- queremos cambiar, por lo que es muy importante no desarrollar ilusiones y escenarios demasiado optimistas: queremos ser realistas'.

'Ahora afrontamos restricciones muy fuertes y el déficit fiscal será más alto de lo que esperábamos antes del COVID-19', reveló. EFE