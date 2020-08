Argentina informa 8.156 nuevos casos de coronavirus y suma otras 214 muertes

Buenos Aires, 21 ago (EFE).- Argentina reportó este viernes 8.156 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 y alcanza un total de 329.043 personas contagiadas desde el inicio de la pandemia, mientras que los 214 fallecimientos por la COVID-19 notificados en las últimas 24 horas llevaron la suma de víctimas fatales a 6.730.

El país suramericano superó así por segundo día consecutivo los 8.000 contagios diarios, en un nuevo salto en la curva de infectados que tiene como epicentro de la pandemia a la provincia de Buenos Aires y muestra una rápida expansión de los contagios en el resto del país.

El Ministerio de Salud informó en su reporte vespertino que la provincia de Buenos Aires contabilizó 5.322 personas más infectadas, por lo que ya suman 205.069 los casos en el distrito más poblado del país, un 62 % de todos los registrados a nivel nacional.

La ciudad de Buenos Aires reportó hoy en tanto 1.179 personas más con el SARS-CoV-2, 82.805 en total.

'Aquí no se ha terminado nada, no estamos de vacaciones, estamos en el lugar alto de la curva de contagios, con un amesetamiento y tendencia al descenso, pero no hemos resuelto nada de la epidemia en la ciudad', informó el ministro de Salud de la capital argentina, Fernán Quirós.

CRECEN LOS CONTAGIOS EN LAS PROVINCIAS

El 61,4 % de todos los casos de SARS-CoV-2 confirmados en Argentina son por transmisión comunitaria, detectada en 15 de los 24 distritos del país.

La norteña provincia de Jujuy, cuyo sistema sanitario se encuentra en un nivel crítico según advirtieron las autoridades, sumó este viernes 250 nuevos contagios, mientras en Santa Fe (centro) se reportaron 262; en Mendoza (oeste), 212; en Córdoba, 182; y en Río Negro, 137; entre los distritos con más casos.

La provincia de San Juan (noroeste), la primera en reanudar las clases en el país austral por su bajo nivel de contagios, regresó este viernes a la fase 1 de aislamiento preventivo, social y obligatorio por 14 días ante la detección de 27 personas infectadas con COVID-19 en las últimas 48 horas.

En tanto, en las últimas 24 horas se notificaron 214 fallecidos por coronavirus en la capital y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Salta, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Chubut y Neuquén.

El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por todo tipo de patologías es del 58 % a nivel nacional, pero del 67,1 % en la ciudad de Buenos Aires y su populosa periferia.

Hasta el momento, en Argentina, donde rigen medidas de aislamiento desde el 20 de marzo, se han realizado un total de 1.052.687 pruebas diagnósticas para detectar el virus, lo que equivale a 23.198 muestras por cada millón de habitantes. EFE