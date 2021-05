Argentina mantiene el compromiso de organizar 'la mitad' de la Copa América

Buenos Aires, 26 may (EFE).- El Gobierno de Argentina dijo este miércoles que mantiene el compromiso de realizar la Copa América, pero solo de los partidos que le habían sido asignados originalmente y no de los que iban a hacerse en Colombia.

'Argentina tiene todavía el compromiso de la organización de la mitad de la Copa América. Sobre esto es lo que estamos trabajando, sobre la organización de la mitad de la Copa', dijo el jefe de Gabinete de ministros de Argentina, Santiago Cafiero, en declaraciones radiales.

Colombia pidió la semana pasada aplazar la Copa América, prevista a disputarse en ese país y en Argentina del 13 de junio al 10 de julio, pero la Conmebol rechazó el pedido y afirmó que los partidos que iban a jugarse en suelo colombiano (inclusive la final) van a relocalizarse por la crisis social que atraviesa ese país.

'Nosotros venimos trabajando desde el punto de vista sanitario cuáles son las medidas y los protocolos y cómo se podría llevar adelante esta competencia internacional, pero de la mitad, de lo que Argentina se comprometió', dijo Cafiero a radio La Red.

El jefe de Gabinete señaló que, por la 'situación social que está transitando Colombia, se decidió que la parte que debía hacerse en Colombia no se hará en ese país'.

'Hay una oferta de hacerla completa en Argentina, pero nosotros primero tenemos que terminar de resolver la parte en que nos comprometimos', afirmó Cafiero.

Sostuvo que organizar la Copa implica un 'debate' sobre las sedes, analizar la situación sanitaria de las sedes, cuál es la movilidad necesaria y el trabajo de la prensa.

'No sólo son los planteles, que son cortos y no movilizan mucha gente, sino que es todo lo que se moviliza alrededor. Ahí, desde el punto de vista sanitario, no tenemos todavía ninguna advertencia en contra de la organización, pero también es cierto que tenemos que extremar todas las medidas', indicó.

Argentina atraviesa desde abril un vertiginoso aumento de los casos de covid-19, con creciente nivel de ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva.

Ante este escenario, el Gobierno de Alberto Fernández anunció la semana pasada un endurecimiento de las restricciones en casi todo el país, con un fuerte confinamiento de nueve días que se extenderá hasta la mañana del próximo lunes y luego la continuidad de las restricciones que estuvieron vigentes hasta el viernes pasado.

Argentina registró un récord diario de positivos el pasado día 19, con 39.652 contagios, y de fallecimientos el pasado día 18, con 745 muertes en una jornada.

La Asociación del Fútbol Argentino decidió suspender, para combatir la covid-19, la programación de partidos en todas las competencias locales, tanto femeninas como masculinas, desde el viernes pasado y hasta el próximo domingo, inclusive.

Con todo, para esta semana han sido programados cinco partidos de la Copa Libertadores y cuatro de la Sudamericana en suelo argentino. EFE