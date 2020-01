Argentina mantiene los pies en la tierra y Ecuador parece un polvorín

Armenia (Colombia), 25 ene (EFE).- La alegría 'con los pies en la tierra' de argentinos y venezolanos, la visita de un histórico a la selección colombiana, los brasileños y la tecnología móvil, el polvorín que se formó en Ecuador y una tensa calma en la delegación chilena fueron los hechos del día en el Preolímpico, mientras se espera lo que deparen los encuentros Bolivia-Uruguay y Paraguay-Perú.

Argentina habla de madurez

La Albiceleste celebró con moderación el triunfo por 2-0 ante Chile del viernes, porque en el grupo saben que falta aún mucho camino, aunque sobre todo porque se considera que hay 'madurez', una de las palabras más importantes en el léxico del nuevo líder del Grupo A.

'Tuvimos madurez para manejar el resultado y poder concretar los goles en momentos importantes del partido', dijo sobre la victoria Fernando 'Checho' Batista, el conductor de la sub'23 argentina.

Brasil y la tecnología móvil

La Canarinha, con jornada de descanso este sábado en el Grupo B, dedicó parte de los dos últimos días a mirar las emociones de la Copa Sao Paulo juvenil, que tuvo su final entre Internacional y Gremio, por lo que muchos de los jugadores vivieron el lance a través de sus celulares y otros dispositivos móviles.

Uno de ellos fue Pepe, que hace parte del tricolor gaúcho, aunque también Pedrinho y Antony, que ya ganaron la competición juvenil con Corinthians y Sao Paulo, respectivamente.

Brasil regresará a la competición el próximo martes y se enfrentará con Bolivia.

Chile no funcionó con los cambios

Tras perder ante Argentina, en la selección chilena hay una tensa calma y el cuerpo técnico encabezado por Bernardo Redín analiza si los cambios tácticos y de alineación afectaron el rendimiento del equipo, pues Nicolás Guerra fue el único punta de lanza, mientras Ángelo Araosal fin jugó de titular y estuvo en tándem con Pablo Aránguiz.

'Fue un partido más parejo que lo que muestra el resultado y la gran diferencia estuvo en que Argentina anotó en momentos clave', contó Redín tras el partido.

La selección chilena estará en descanso la próxima jornada, cuarta del Grupo A.

Colombia recibió a un histórico

La selección anfitriona se entrenó este sábado por la mañana para enfrentar a Venezuela el lunes y recibió la visita de Mario Alberto Yepes, capitán colombiano en el Mundial de Brasil 2014 y ahora nuevo Director Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Yepes arengó durante un rato al grupo de jugadores, que atentos escucharon cada palabra del exfutbolista que también pasó con suceso por el fútbol de Argentina, Francia e Italia.

Ecuador fue un polvorín

Mientras en territorio ecuatoriano hay voces autorizadas del fútbol local que defienden la continuidad de Jorge Célico pese a la eliminación del equipo luego de tres aplastantes derrotas, pero hay otras que lo condenan, el propio entrenador argentino responsabilizó del fracaso en el Preolímpico a los clubes locales.

'Puede sonar a pretextos, pero los que viven en Ecuador saben cuán complicado fue armar esta selección. ¡Que no mientan, que no se golpeen el pecho por la camiseta del Ecuador, cuando no es así. A los clubes les interesa sus clubes, que sus jugadores jueguen en sus clubes, que vayan de pretemporada o que se vayan de paseo a cualquier lado. No les interesa la Selección', dijo. Contundente.

Venezuela y los internacionales

Las actuaciones de Yeferson Soteldo, del Santos brasileño, así como de Jan Hurtado, de Boca Juniors, fueron consideradas como vitales para que Venezuela venciera a Ecuador y ambos son el faro de la Vinotinto para intentar un triunfo contra Colombia el próximo lunes.

'El oriundo de Acarigua (Soteldo) mostró toda su calidad al cargarse el equipo al hombro y anotar el gol del triunfo con un potente zurdazo a pase de Cristian Casseres', reseñó el diario El Universal, de Caracas, sobre la actuación del pequeño gigante venezolano. EFE