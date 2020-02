Argentina 'Playback. Eensayo de una despedida', mejor corto en Premios Teddy

Berlín, 28 feb (EFE).- La cinta argentina 'Playback. Ensayo de una despedida' (2019), de Agustina Comedi, ganó hoy el galardón a mejor cortometraje en los Premios Teddy, paralelos a la Berlinale, que destacan las películas de temática LGTB en el festival.

El corto, que compite por un Oso, nos traslada a la Argentina de 1980, donde 'La Delpi', la única superviviente de un grupo de mujeres transgénero y drag queens, cuenta la historia de la lucha de este grupo de mujeres contra el VIH, la violencia policial y la discriminación de la sociedad de su época.

Fue la única película hispanohablante premiada en esta edición de los Premios Teddy, donde la ganadora indiscutible fue la alemana 'Futur Drei', de Faraz Shariat, proyectada en la sección Panorama, que ganó el premio a mejor película y el Premio de los Lectores.

La gala en la capital alemana no estuvo exenta de reivindicación, con la entrega del Premio de Activismo al filme estadounidense 'Welcome to Chechnya' (2020), de David France, un documental también de la sección Panorama centrado en los refugiados gays que han huido de esta región del Cáucaso norte ruso en los últimos años, al ser perseguidos por su orientación sexual.

Completan el palmarés el filme a competición 'Rizi' (2020), del malayo-taiwanés Tsai Ming-Liang, Premio Especial del Jurado, y la cinta francesa 'Si c'était de l'amour' (2020), de Patric Chiha, premio a mejor documental o película de ensayo.

Estos han sido los ganadores de los seis premios otorgas por el jurado de los Teddy, en el que uno de los miembros invitados no pudo participar al encontrarse en Pekín, desde donde le fue imposible viajar debido a los cierres de fronteras como consecuencia del virus COVID-19.

La gala también dejó alguna que otra anécdota durante el concierto de la Orquesta Babylon de Berlín, cuando tras unos segundos tuvieron que empezar de nuevo porque uno de los músicos no había colocado bien su partitura.

En este concierto además se hizo un homenaje a la que es considerada la primera película a favor de la homosexualidad de la historia, la alemana 'Anders als die Andern' (1919), de Richard Oswald, que el pasado noviembre celebró su centenario. Efe.