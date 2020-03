Argentina registra 41 casos más de coronavirus y ya suma 266

Buenos Aires, 22 mar (EFE).- Argentina registró hasta el momento 266 casos de personas que tienen coronavirus, tras los 41 nuevas confirmaciones de este domingo, la mayoría (20) en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, informaron fuentes del Ministerio de Salud.

Este aumento es menor que el que se conoció el sábado, cuando fueron 67 más.

Por el momento, la mayoría de los casos que registra el país sudamericano -entre los que se incluyen cuatro fallecimientos- son importados, es decir, de personas que viajaron a zonas del exterior con gran propagación del COVID-19 y luego retornaron a la Argentina.

De los 41 infectados conocidos hoy, 17 corresponden a personas con antecedente de viaje, 11 son 'contactos estrechos' de otros casos confirmados anteriormente, 12 se encuentran en investigación para determinar cuál es su antecedente epidemiológico y uno está siendo estudiado como 'posible transmisión comunitaria', es decir, que pudo haber sido contagiado de forma casual en territorio argentino.

'Las autoridades sanitarias de las provincias se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario', expresaron las fuentes.

Para evitar la propagación del virus, entre otras tantas medidas, el Gobierno de Alberto Fernández decretó para toda la población, con algunas excepciones, un aislamiento preventivo y obligatorio desde el pasado viernes y hasta el 31 de marzo, aunque esta mañana el presidente dijo en una entrevista que 'si es necesario' alargará ese periodo.

'Porque lo que más me importa es la salud de los argentinos', aseveró el mandatario en declaraciones al canal Telefe.

El mandatario aseguró que se tomaron todas las medidas 'adecuadas' y 'a tiempo' para intentar frenar el ritmo de contagios, y fue muy crítico con quien se salta la cuarentena.

'Me preocupa mucho la incomprensión de la gente, que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos, el idiota que circula con fiebre no dándose cuenta que puede estar lastimando la salud todos', aseveró, aunque matizó que esos 'no son los más, son los menos'.

'La inmensa mayoría de los argentinos está en sus casas dejando pasar el tiempo como puede', remarcó. EFE