Argentina se plantea reestructurar solo una parte de la deuda en negociación

Buenos Aires, 7 jul (EFE).- El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, afirmó este martes que el país analiza la posibilidad de llegar a un acuerdo para reestructurar 66.238 millones de dólares de deuda externa solo con una parte de sus acreedores, en el caso de no poder acercar posturas con todos.

'Argentina está considerando la posibilidad de no llegar a resolver todo y resolver una buena parte. Vamos a considerar la posibilidad de cerrar con una parte arreglada', señaló el titular de la cartera económica del Gobierno de Alberto Fernández en declaraciones a radio Con Vos.

Guzmán reconoció que aunque durante el proceso de negociaciones para reestructurar bonos bajo legislación extranjera se ha llegado a acuerdos con un numero de acreedores, no hubo éxito con el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, liderado por el poderoso conglomerado de inversores Black Rock.

'Básicamente hubo un momento en el cual ya dejaron de negociar, se plantaron en una posición que Argentina no puede sostener, demandas a las que Argentina no puede acceder. ¿Significa eso que vayan a rechazar? Lo que nosotros esperamos es que inmediatamente en los próximos días haya un comunicado en contra y después esperamos que se tomen su tiempo para avaluar y decidir', agregó el ministro.

LA 'ÚLTIMA' OFERTA

Este domingo, Argentina presentó una nueva oferta mejorada para reestructurar esos bonos, emitidos en 2005, 2010 y 2016, diferente a la original anunciada a finales de abril -que apenas había logrado adhesión- y extendió hasta el 4 de agosto el plazo para lograr un acuerdo.

'Es la última oferta, correcto. Es la enmienda a lo que fue la oferta que básicamente terminó de abrir un proceso de negociaciones que es absolutamente fundamental para Argentina', matizó Guzmán, convencido de que el país, que arrastra más de dos años en recesión, 'necesita resolver este problema de deuda insostenible para poder tener condiciones para recuperarse'.

Para el ministro, se ha transitado un proceso 'complejo y muy importante de negociaciones' y con este paso 'se cierra': 'Argentina muestra que hay una gran voluntad de acordar', enfatizó.

'Esta oferta también muestra eso. Hemos hecho un esfuerzo importante, hicimos nuestra parte y ahora queda que los acreedores hagan su parte. Básicamente ahora la decisión está de lado de los acreedores', sentenció.

LOS DETALLES Y LA REACCIÓN

Mientras la primera oferta planteaba empezar a pagar la deuda en 2023, con una quita de 5,4 % sobre el capital adeudado y una reducción de intereses del 62 %, la nueva propuesta de Argentina, que llega precedida de otras dos mejoras, establece nuevos bonos con reducciones de capital y vencimientos más cortos.

Esa propuesta incluye varios bonos en dólares y en euros, con vencimientos entre 2030 y 2046, por los que se empezarán a pagar intereses en 2021 -y no dentro de tres años, como planteaba la primera oferta-, que arrancan en 0,125 % y llegan al 5 %.

El lunes, Gramercy y Fintech, dos de los grandes fondos acreedores, manifestaron su apoyo a la mejora, aunque los otros dos grandes conjuntos de inversores, el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos (Ad Hoc Bondholder Group) y el Grupo de Titulares de Bonos de Canje de Argentina (Argentine Exchange Bondholder Group), de posiciones más duras en esta negociación, aún no se pronunciaron.

'La situación es así. Por un lado, hemos tenido acuerdos con un numero de acreedores. Ha habido un diálogo constructivo pero hay un grupo de inversores muy importantes en el mundo (en referencia al Grupo Ad Hoc) con los que no hemos tenido acuerdo', señaló Guzmán, aunque confió que en las próximas semanas pueda lograrse.

'NO QUEREMOS CONFRONTAR'

El ministro quiso dejar claro que la intención de Argentina es llegar a un acuerdo con todos los grupos.

'Nosotros no queremos confrontar, queremos poder resolver esto de una forma que quede una relación constructiva, que se sienten bases solidas para una relación sostenible, saludable', matizó.

En este sentido, señaló que, de no lograr acordar con todos, Argentina consideraría no reestructurar todo lo previsto: 'Que no se llegue a las mayorías como para cerrar el 100 % de la deuda, que quede una parte reestructurada y no el 100 %'.

Guzmán recordó que son dos los grupos de deuda, la que se emitió en los canjes de 2005 y 2010 y la de a partir de 2016, 'que es la mayor parte'.

'Para esta última deuda lo que se requiere es que las dos terceras partes de todos los tenedores de deuda acepten, más la mitad de los tenedores de cada bono', enfatizó.

Sobre si cree que los fondos con mayores reticencias para aceptar la propuesta argentina quieren dilatar las negociaciones para lograr que Argentina siga mejorando su postura, el ministró se mostró tajante.

'Si los acreedores quisieran esperar, la realidad es que la situación va a ser peor. Estamos en una situación de doble crisis: crisis macroeconómica, que ya el país tenía desde abril de 2018 y crisis del coronavirus. ¿Pensamos que la capacidad de repago va a ser mejor si se espera a resolver los problemas? La verdad que no', aseveró. EFE