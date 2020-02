Argentino Caballero dice que se les fue una goleada histórica ante América

México, 1 feb (EFE).- El argentino Gabriel Caballero, entrenador de FC Juárez del fútbol mexicano, afirmó después de que su equipo venció por 3-1 al América en el torneo de Clausura, que no se va completo porque pudieron golear al poderoso América.

'Me quedo contento con el resultado pero nunca pudimos mostrar la superioridad sobre el América que tenía 10 jugadores, teníamos para hacer una goleada histórica y por eso no me voy tan completo', confesó el estratega en conferencia de prensa.

Caballero aseguró que a su equipo siempre lo hacen menos y este partido sirvió para demostrar lo competitivos que pueden ser.

'Siempre nos hacen menos a nosotros, somos un equipo que tiene ocho meses en Primera división pero vamos en camino de crecimiento y de ser un equipo protagonista, nos toca esa parte, hacerlo crecer y hemos hecho cosas buenas en este torneo', explicó el timonel.

Caballero reiteró lo difícil que resulta vencer a un equipo como el América sin importar si se quedó con 10 hombres por la expulsión de Jorge Sánchez en el minuto uno del partido.

'Contra América es difícil así tenga 10 u 11, y es a lo que me refiero, los dejamos vivir y nos llevamos varios sustos, lo importante es que generamos muchas opciones, nos faltó calma para tener un marcador más abultado y hubo ratos que terminamos sufriendo', detalló.

El técnico negó que este triunfo sea el más importante de su carrera.

'No es el triunfo más importante de mi carrera, pero para la institución es un gran paso, porque conseguir un triunfo de visitante y contra este rival es una gran victoria y me da gusto por los jugadores, por el compromiso que ponen. Eso me da alegría', reconoció.

Juárez ocupa el cuarto lugar de la tabla de posiciones el Clausura con siete puntos, y Caballero compartió que eso es producto del equilibrio mostrado.

'Estamos encontrando el equilibrio entre defensiva y ofensiva y eso da para que la calidad de los jugadores se note y escalemos en la tabla', señaló.

Caballero insistió en que a Juárez aún se le considera un equipo chico y eso tienen que cambiarlo poco a poco.

'Nos consideran un equipo y chico, y la verdad tampoco puedo decir que somos grandes, tenemos que construir nuestro camino poco a poco', concluyó.EFE