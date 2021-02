Argentino D'Alessandro llega a Uruguay 'con hambre de ganar' y no a retirarse

Montevideo, 19 feb (EFE).- El centrocampista argentino Andrés D'Alessandro llega a Uruguay 'con hambre de ganar' y no a retirarse del fútbol profesional, según declaró este viernes durante su presentación como nuevo jugador del Nacional de Montevideo.

Sobre el césped del Gran Parque Central, el veterano futbolista, que en abril cumple 40 años, expresó su admiración por la historia del club tricolor y dijo que se incorpora al conjunto montevideano para 'aportar' a los jóvenes y contagiarse de ellos.

'Me da muchas ganas, me da fuerza y me da vida poder contagiarme de los jóvenes. Hoy el fútbol cambió mucho y nosotros, los más grandes, tenemos que adaptarnos a los más jóvenes', aseveró el centrocampista, que no podrá disputar el actual Torneo Clausura, pero sí incorporarse al plantel para el inicio del Campeonato Uruguayo 2021 y las competiciones internacionales.

El exjugador de los argentinos River Plate y San Lorenzo o el español Zaragoza, entre otros, reconoció la valía de contar con Álvaro 'Chino' Recoba en el cuerpo técnico del Nacional, ya que, en su opinión, es 'como un libro abierto tenerlo cerca'.

'Lo que diga del 'Chino ya todo el mundo lo sabe, lo que representa para Nacional, para el fútbol mundial. Es un orgullo, no solo para mí, poder tenerlo cerca, jugadores que tienen historia... esa experiencia solo nos hace crecer y mejorar', dijo.

El centrocampista, que mostró un buen estado físico, aclaró que no jugará en Uruguay 'por plata (dinero)' y que su llegada al país suramericano tiene que con el fútbol, el cariño que siente por el país vecino y 'el proyecto' del club que preside José Decurnex.

'Las prioridades para un jugador de 39 años, que va a cumplir 40, son diferentes', aclaró.

D'Alessandro calificó el balompié de 'impresionante' porque desde hace 20 años lo practica de manera profesional y le sigue 'dando alegrías y abriendo puertas'.

El futbolista, que señaló que el Nacional 'ya es protagonista a nivel local en el Campeonato Uruguayo', expresó su convencimiento de que el tricolor 'puede llegar a ser protagonista en la Libertadores', torneo que ganó por última vez en 1988.

La de Nacional será la séptima camiseta de su carrera tras defender a los argentinos River Plate y San Lorenzo, al Wolfsburgo alemán, al Zaragoza español, al Portsmouth inglés y al Internacional brasileño, club en el que estuvo los últimos 12 años.

Campeón olímpico en Atenas 2004 con la selección comandada por Marcelo Bielsa y ganador del Mundial sub 20 de 2001, el futbolista suma un extenso palmarés en el que destacan tres ediciones del Clausura argentino, una de la Copa Sudamericana, otra de la Libertadores y dos versiones de la Recopa.

En 2010 fue elegido como mejor futbolista sudamericano del año por la encuesta anual que lleva a cabo el diario El País de Uruguay. EFE

