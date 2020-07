Argentino Guede destaca sacrificio físico de su equipo en triunfo ante Atlas

Tijuana (México), 25 jul .- El argentino Pablo Guede, entrenador del Tijuana, destacó el sacrificio físico de su equipo en la victoria ante el Atlas, duelo en el que ambas escuadras debutaron en el Apertura 2020 del fútbol mexicano.

'Mi gran duda a la hora de enfrentar estos primeros tres partidos era si íbamos a poder aguantar los 90-95 minutos sin haber jugado amistosos como nuestros rivales (Atlas, América y Tigres), pero hoy lo suplimos con corazón y eso me da la pauta de que podemos crecer', expresó en videoconferencia tras el triunfo.

El Atlas, América y los Tigres UANL son tres de los ochos equipos que participaron en la Copa por México, torneo de pretemporada previo al Apertura.

'No jugar partidos amistosos hizo que no se sintiera el jugador extra que tuvimos (Brayton Vázquez salió expulsado por el Atlas al minuto 60), el ritmo competitivo te lo dan los partidos. Me quedo el corazón que pusimos en esos minutos finales para llevarnos la victoria', añadió el antiguo estratega del Colo-Colo chileno.

Durante su primera victoria del campeonato, el defensa argentino Miguel Barbieri y el guardameta Jonathan Orozco sufrieron problemas musculares, debido a la falta partidos oficiales desde que se suspendió el Clausura 2020 por la COVID-19 el 15 de marzo.

'Todo esto es nuevo para todos, van a pasar estas cosas (problemas musculares). Tenemos que estar atentos y vivos a la hora de la carga de entrenamiento a los futbolistas, nunca en la vida estuvieron cuatro meses parados, pero al final no se lesionó ninguno', expresó el técnico de 45 años.

A pesar del triunfo ante el Atlas, Guede aseguró que a su escuadra le faltan por pulir aspectos que no quiso revelar, pero que trabajará de cara al duelo de la jornada 2 ante el América.

Sobre la oportunidad que le dio a elementos juveniles sobre refuerzos como el paraguayo Jorge Aguilar, Guede afirmó que en su equipo participará quien mejor lo haga en las prácticas.

'Somos un equipo, un grupo en el que conmigo van a jugar los que se lo merezcan. Si los chicos están con nosotros son para jugar y no porque hayan sido refuerzos, si yo creo que un chico está mejor lo pondré siempre', concluyó.EFE