Argentino Meza asegura que el chileno Vegas hace más competitivo al Monterrey

Monterrey (México), 17 jul (EFE) .- El mundialista argentino Maximiliano Meza, centrocampista de los Rayados del Monterrey del fútbol mexicano, aseguró este viernes que la incorporación del chileno Sebastián Vegas hace más completa al cuadro norteño.

'Sebastián es un jugador que nos puede ayudar en el campeonato, viene a aportar su granito de arena al equipo y hace al Monterrey más competitivo', reconoció en conferencia virtual.

El martes, los Rayados, campeones de la Liga Mx, anunciaron la contratación de Vegas, defensa central proveniente del Mazatlán FC.

El chileno es el primero de los dos zagueros que el argentino Antonio Mohamed consideró que le faltan a su plantilla de cara al próximo torneo, después de las salidas de sus compatriotas José María Basanta y Leonel Vangioni.

'En la minipretemporada que finalizamos el pasado viernes trabajamos muy bien para arrancar de la mejor forma. Nos queda un amistoso mañana contra Santos que tomaremos con seriedad para no dejar dudas de cara al arranque del campeonato y en lo personal, pelear por la titularidad', comentó el futbolista de 27 años.

Meza llegó como refuerzo a Rayados en el Clausura 2019, sin embargo no ha logrado consolidarse como titular en los esquemas del uruguayo Diego Alonso y de su sucesor Mohamed.

'A lo largo de mi carrera nunca he tenido la titularidad asegurada, me toca pelearla con mis compañeros. Ahora la prioridad no es en dónde me sienta cómodo, sino estar en el esquema del entrenador, en donde me necesiten estaré a disposición', expresó el 10 veces internacional con Argentina.

El sudamericano dijo sentirse bien físicamente, a pesar de un confinamiento de más de dos meses por la pandemia de la COVID-19 en el que los futbolistas entrenaron desde sus casas.

Al cancelarse el Clausura 2020, el Monterrey se encontró en la última posición de la clasificación, tras un Apertura 2019 en el que conquistó su quinto título de Liga, una Liga de Campeones de la Concacaf y un tercer puesto en el Mundial de Clubes.

'Cada torneo Rayados es candidato, no solo por jugadores sino por cómo juega. El semestre pasado no fue un buen arranque, pero tuvimos la fortuna de que se suspendiera y podamos arrancar desde 0', concluyó.

El Monterrey inicia el torneo Guardianes 2020, como nombraron al Apertura, el próximo 26 de julio cuando el Toluca los visite. EFE