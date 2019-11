Arias: 'Entendí que para jugar aquí hay que demostrar cada día'

Iñaki Dufour

Majadahonda (Madrid), 25 nov (EFE).- 'Tenemos equipo para grandes cosas', asegura en una entrevista con EFE el colombiano Santiago Arias, lateral del Atlético de Madrid, reivindicado esta temporada en comparación con la pasada, protagonista de la demarcación con más competencia del equipo y con la ambición de triunfar de rojiblanco.

Esa carrera por la titularidad que sostiene con Kieran Trippier, una 'excelente persona y jugador', 'te ayuda a superarte', según expresó Arias, que incide en una diferencia de un año a otro: 'A comparación con la temporada pasada cambié un poco el chip; entendí que para jugar aquí hay que demostrar cada día en el entrenamiento'.

'A gusto, contento y enfocado solamente en el Atleti', no sabe 'nada' del supuesto interés del Benfica en él para el mercado de invierno, publicado por la prensa portuguesa, y aguarda ya el partido de la Liga de Campeones contra el Juventus y Cristiano Ronaldo: 'No puedes dejarle una, porque a la mínima te lo hace'.

Pregunta: ¿Cómo valora hasta ahora la temporada a nivel colectivo e individual?

Respuesta: 'Quisiera que los resultados fueran mejores, pero estamos peleando los primeros puestos. Creo que es lo más importante y lo más significativo para el trabajo que se ha hecho durante este tiempo. Y por mi parte, en lo personal, bastante bien. Ya he podido jugar algunos partidos, he sumado minutos y es importante para mí, además de que me ayuda también para la selección'.

P: Se habla mucho de la potente y equilibrada competencia por la titularidad en el lateral derecho ¿Cómo la vive usted?

R: 'Al final, es bueno. Te ayuda a superarte, a crecer cada vez más como jugador. Sé las características o las cosas buenas que tiene mi compañero en la posición, que es Trippier, un excelente jugador y una excelente persona. Aporta cosas buenas al equipo. Entonces, eso dentro del grupo entra bastante bien y no sólo para mí, sino para él, porque al final estamos compitiendo los dos sanamente y va a jugar el que esté mejor o el que el entrenador considere que es el mejor en el momento'.

P: ¿Qué le pide Simeone en el lateral derecho?

R: 'Lo primero es defender, tratar siempre de estar agrupados, de estar compactos y en el momento que se pueda salir hacerlo con total libertad. Nunca ha puesto problema en ese sentido, pero lo que más le interesa es la solidez defensiva'.

P: ¿No jugar los primeros seis partidos llegó a inquietarle?

R: 'Siempre es difícil cuando no juegas, se te pasan cosas por la cabeza, pero creo que lo importante es mantenerte fuerte, siempre pensando en positivo y esperar tu momento. Al final, el momento va a llegar sea como sea y tienes que salir y aprovecharlo al máximo'.

P: ¿En qué ha evolucionado usted desde que llegó al Atlético hasta ahora?

R: 'Yo creo que en todos los aspectos, más que todo en la solidez defensiva. El 'Cholo' (Simeone) me ha ayudado bastante en esa parte, porque venía de una Liga (la holandesa) obviamente que no era tan competitiva, que se podía salir a jugar más y que no tenías de pronto esa parte tan, tan defensiva. Aquí me ha ayudado a mejorarlo bastante. A comparación con la temporada pasada, cambié un poco el chip y entendí que para jugar aquí hay que demostrar cada día en el entrenamiento'.

P: ¿Es difícil la adaptación a un equipo como el Atlético? ¿Tiene una exigencia especial en comparación con otros clubes?

R: 'Siempre es complicado cuando llegas a una Liga nueva, a un equipo nuevo. Quieres entrar o integrarte lo más rápido posible, pero al final cuesta. Pero, para mí, creo que los cambios son buenos. Yo ya tenía tiempo en Holanda, fueron cinco años y creo que necesitaba ese cambio a una mejor Liga, a un mejor equipo y sabía que llegar al Atleti no iba a ser nada fácil. Para entrar al esquema del entrenador, para poder jugar, tienes que demostrar y darle cada entrenamiento y cada partido'.

P: En verano, dijo Simeone que mantuvo con usted una charla 'muy buena' al final de la pasada temporada ¿Qué le transmitió en ese momento?

R: 'Me dijo lo que tenía que mejorar, lo que me veía bien, que era un buen jugador y que por algo habían ido a por mí cuando estaba en Holanda. Eso como jugador es bueno. Que te hable el entrenador te hace sentirte importante dentro del grupo y lo único que queda es ponerte las pilas y darle con todo en cada entrenamiento'.

P: Tuvo ofertas en verano de otros equipos y se quedó...

R: 'Había ofertas, pero yo tenía claro que quería quedarme aquí, que quería seguir demostrando porque apenas era la primera temporada. Siempre la primera campaña por ahí te cuesta un poco más, pero creo que tengo condiciones para demostrar y para aportar mucho al equipo, tanto en la fase ofensiva como en la defensiva. Al final, depende del jugador el tiempo que quiera estar en un equipo'.

P: Ahora la prensa portuguesa habla de un interés del Benfica por usted en este mercado de invierno ¿Le ha llegado alguna oferta? ¿Sabe algo de eso?

R: 'No sé nada del tema. Ahora estoy enfocado solamente en el Atleti, en entrenar, en demostrar, en esperar el momento nuevamente cuando lo tenga para aprovecharlo al máximo. Ahora estoy contento aquí. Me siento a gusto. Entonces ya después miraremos qué depara el futuro, pero estoy ahora pensando solamente en el equipo'.

P: ¿Qué le ha pasado al equipo que aún no ha encontrado la regularidad en los resultados?

R: 'Creo que también nos hace falta un poquito de suerte. Tenemos las 'chances', tenemos oportunidades, de pronto por ahí, por momentos, nos hemos relajado algún tiempo del partido y nos ha costado en esa parte, pero el equipo viene también de un cambio de jugadores, futbolistas ya con experiencia que salieron y llegaron nuevos que tienen que adaptarse, que tienen que entender lo que es jugar en el Atleti. Cuando eso llegue, las cosas saldrán mucho mejor. Pero creo que hemos tenido 'chances' para ganar esos partidos que nos han faltado. Tampoco hay que preocuparse o pensar en negativo, porque creo que el equipo está ahí y está peleando todo, la Liga de Campeones y la Liga'.

P: Habla de la diferencia entre algunos tramos de los partidos ¿Qué explicación tiene?

R: 'Tú siempre como jugador quieres salir a hacer las cosas bien, no quieres que las cosas te salgan mal, pero de pronto por ahí te dejas llevar un poquito del partido, de pronto por ahí te metes atrás y ya para salir te complica demasiado, porque tienes que hacer recorridos muy largos y cuando llegas al terreno contrario llegas un poco cansado. Y creo que los equipos se han parado bastante bien. Toca coger esas cosas malas y voltearlas para que nos salgan las cosas bien. Creo que tenemos equipo para grandes cosas, pero, como siempre se dice, esto es partido a partido'.

P: Ahora el equipo visita Turín ¿Hay ánimo de revancha por la derrota 3-0 de la pasada temporada en los octavos de final de la Liga de Campeones?

R: 'Eso ya es pasado. Quedó atrás. Nosotros tenemos ahora que pensar en hacer un buen partido, en ganar. Sabemos que no va a ser nada fácil. Creemos en el equipo, creemos en el trabajo que hemos hecho y esperamos que las cosas salgan para nosotros'.

P: ¿Cómo afectó aquella derrota al grupo?

R: 'Siempre un derrota así es complicada, más sabiendo que el partido anterior se había ganado, se había conseguido algo bueno, que teníamos solamente que mantener el balón, tratar de buscar alguna ocasión y hacer gol, pero en ese momento piensas tantas cosas que por ahí no te salen como quieres. Creo que ya quedó atrás y a pensar en lo que viene, que es mucho más importante'.

P: ¿Por dónde pasa la victoria en el partido del martes?

R: 'Lo único que tenemos en mente, todo jugador y el entrenador, es ganar. Siempre quieres ganar, hacer un buen partido y demostrar'.

P: Enfrente estará de nuevo Cristiano Ronaldo ¿Qué le parece?

R: 'Está claro que es un excelente jugador, un futbolista que ha demostrado, que tiene muchas condiciones y que es muy peligroso en cualquier momento. Entonces, no puedes dejarle una, porque a la mínima te lo hace. Pero creo que nosotros también tenemos jugadores que tienen ese plus para hacerle daño al rival'.

P: ¿Cómo ha sido su vuelta a la selección de Colombia?

R: 'Bastante buena. Creo que es bonito volver. Eran dos convocatorias en las que no iba, no hacía parte, y es como volver a empezar. Es como llegar por primera vez a la selección y otra vez ver a esos compañeros que han estado contigo durante tanto tiempo. Lo importante es que la selección siempre ha sido una familia muy unida y te hace sentir muy bien. Volver para mí es un orgullo, estar representando mi país y es algo muy bonito para mi parte deportiva'.

P: ¿Como es Carlos Queiroz? ¿Es muy diferente a Pekerman?

R: 'Son entrenadores diferentes, entrenan a su manera. Queiroz está trabajando para adaptar el equipo a su juego. Es una selección que ya tenía marcado algo durante muchos años y él está tratando de meter otras variantes, que al final no quiere decir que vaya a jugar así'.

P: Cuartos de final en la Copa América 2019, octavos de final en el Mundial 2018... ¿Qué le falta a la selección colombiana para dar el siguiente salto más allá de esas rondas?

R: 'Un poquito de suerte. No sé. Es difícil, porque creo que tenemos equipo, hay condiciones, la mayoría de jugadores juegan en equipos bastante buenos en todas las Ligas del mundo, jugadores que están en excelente nivel, pero un Mundial es así. Todos los equipos que van son buenos, quieren ganar y demostrar, así que es un torneo bastante difícil.

P: La próxima Copa América tendrá como sede su país, Colombia, junto a Argentina. Es un aliciente más.

R: 'Sí. Obviamente es bonito jugarla en tu casa. Yo ya tuve la oportunidad de jugar un Mundial sub'20. Se siente esa energía o esas ganas de dejar la copa en tu país. Sabemos que la Copa América es un torneo muy, muy complicado, con todos los equipos muy parejos. Con un error que tengas vas a estar fuera, así que hay que estar cien por cien concentrado'.

P: ¿Qué desafíos se plantea con la selección y con el Atlético de Madrid?

R: 'Por ahora, sólo pensando en el presente, en dar el máximo siempre y en cada momento que tenga la oportunidad salir y demostrar, hacerlo de la mejor manera y seguir creciendo cada día como futbolista y como persona. Y en la selección lo mismo. Ahora que empiezan las eliminatorias, que la próxima convocatoria es en marzo, espero estar, aportar a mi selección y seguir cosechando triunfos'. EFE