Arias: 'Siempre es bueno tener competencia'

Madrid, 19 oct (EFE).- El colombiano Santiago Arias, lateral del Atlético de Madrid, expresó este sábado, tras el 1-1 con el Valencia, que 'siempre es bueno' tener 'competencia' en el equipo, en referencia a él y Kieran Trippier, 'un gran jugador y una gran persona', por el lateral derecho titular en el equipo rojiblanco.

'Siempre es bueno que tengas esa competencia, con un gran jugador y una gran persona como es Trippier. Estoy para esperar mi oportunidad y la decisión la toma el entrenador del que le sirve para el tipo de partido que está planteando', afirmó en rueda de prensa después del encuentro en el estadio Wanda Metropolitano.

Este sábado, el elegido fue Arias, que habló de dos momentos del partido.

Uno 'una entrada bastante dura' que recibió en el choque. 'Esperar a ver mañana qué pasa y que no sea nada grave. El juez se equivoca, que además está súper cerca. Lo importante es que no pase a mayores', apuntó.

Y la otra de la ocasión que tuvo en el segundo tiempo para marcar el 2-0 y sentenciar el partido. La falló. 'Venía de correr bastantes minutos por la banda. Siempre que llegas ahí quieres hacer un pase o marcar, pero las cosas no se me dieron. Todo el partido intentamos hacer el juego que queremos, no se pudo y al final se sacó un empate. Queríamos los tres', valoró. EFE.

