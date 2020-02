Armenia convoca referéndum sobre la destitución de jueces del Constitucional

Tiflis, 9 feb (EFE).- Armenia celebrará el próximo 5 de abril un referéndum sobre una enmienda constitucional que permitiría destituir al presidente y a varios jueces del Tribunal Constitucional, nombrados antes de una revolución pacífica que aupó al poder hace dos año al actual primer ministro, Nikol Pashinián,

El presidente armenio, Armén Sarkisián, firmó hoy el decreto para que se convoque el referéndum, visto como una vía para Pashinián de sustituir a los jueces que se oponen a él después de que desbancara en 2018 del poder a Serge Sargsián, el entonces primer ministro.

La enmienda constitucional, de ser aprobada, suspendería los poderes de siete jueces, incluido el presidente de la alta corte, nombrados antes de la reforma de la Carta Magna de 2015, que convirtió a Armenia en una república parlamentaria.

Solo dos magistrados fueron designados más tarde y permanecerían por ende en sus cargos.

Pashinián y el presidente del Tribunal Constitucional, Grair Tovmasián, han mantenido en las últimas semanas una tensa relación, pues el primer ministro considera que la alta corte hace la vista gorda ante 'el antiguo régimen corrupto', como en el caso del expresidente Robert Kocharián (1998-2008), en prisión preventiva acusado de subvertir el orden constitucional en 2008.

El caso penal contra Kocharián fue incoado por su presunta responsabilidad en la disolución por la fuerza de una multitudinaria protesta contra los resultados de las elecciones presidenciales de 2008, acción policial que dejó diez muertos y más de 200 heridos.

Según el periódico ruso Kommersant, Tovmasián, uno de los supervivientes de la antigua élite política, ordenó a sus abogados preparar una denuncia formal contra Pashinián por calumnias.

El presidente del Constitucional basa su denuncia en unas declaraciones de Pashinián.

'Desde mayo de 2018, primero a diario y luego semanal y mensualmente, Grair Tovmasián me ofreció sus servicios. Me decía que por cuanto él era el autor del texto de la Constitución me podría aclarar los obstáculos y que juntos podíamos hacer algo', dijo en esa ocasión el primer ministro.

Pashinián agregó que rechazó tajantemente estas propuesta, ya que nunca tuvo ni tendrá deseos de colaborar con 'representantes de un régimen corrupto'.

El partido de Sargsián, que nombró a los siete jueces del Constitucional, ha condenado el referéndum impulsado por Pashinián, al considerar que se trata de 'un proceso inconstitucional'.

Pero el primer ministro lo ve como una oportunidad para crear 'un Tribunal Constitucional independiente', según dijo ante el Parlamento, que adoptó la enmienda constitucional que se votará en abril en referéndum. EFE